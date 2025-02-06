سياسة | دولي | إيران

انضمام حاملة المسيرات “الشهيد باقري” إلى القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني

6 - فبراير - 2025

حاملة المسيرات "الشهيد بهمن باقري"

حجم الخط
0

طهران: انضمت حاملة المسيرات “الشهيد بهمن باقري”، الخميس، إلى الأسطول القتالي للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، برعاية رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري والقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي.

وأفادت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) بأن البارجة “الشهيد باقري” يبلغ طولها 240 مترا وارتفاعها 21 مترا، ومزودة بطائرات عمودية وصواريخ ومسيرات ومصعد لتناقل الطائرات العمودية، وهي تسع لـ60 مسيرة و30 قطعة قاذفة للصواريخ، وبإمكانها تعزيز موقع إيران بوصفها قوة فوق إقليمية.

وأضافت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن البارجة لا تقتصر على عمليات المسيرات، بل تملك إمكانية عمليات الطائرات العمودية ونشر منظومات الحرب الالكترونية وكذلك العمليات الدفاعية في مرحلتي الهجوم والدفاع.

وأضافت أنه إلى جانب عمليات المسيرات والطائرات العمودية، فإن البارجة مزودة بصواريخ كروز سطح- سطح من أسرة “نور”، فضلا عن منصة منفصلة للصواريخ المضادة للسفن. ويتراوح المدى العملاني لهذه الصواريخ حسب نوع الصواريخ المركبة بين 750 كيلومترا والفي كيلومتر، ما يزيد من القابلية الهجومية لهذه البارجة.

ويمكن للبوارج الحاملة للمسيرات أن تعمل كقاعدة عائمة لعمليات المسيرات، وتشتمل على مهمات الرصد والاستكشاف وجمع المعطيات أو حتى الهجمات الهادفة.

وقد ازداد مدى بارجة “الشهيد بهمن باقري” مقارنة ببارجة “الشهيد مهدوي” وزاد عن 19 ألف ميل بحري. وتمتلك بارجة “الشهيد باقري” بداخلها مجموعة بوارج، ومدرج طيران بطول 180 مترا، ما يمكن الطائرات من الحركة عليه ومن ثم الطيران وكذلك الهبوط عليه خلال العودة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مقتل 9 في هجوم على محكمة بجنوب شرق إيران- (فيديو)
26 - يوليو - 2025
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف خطوة بخطوة تفاصيل الحرب على إيران: هكذا تغيرت قواعد المواجهة
8 - يوليو - 2025
إيران: “استشهاد” 5 من قوات الحرس الثوري في محافظة لرستان
21 - يونيو - 2025
إسرائيل تعلن اغتيال قائد الوحدة الفلسطينية في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني
21 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية