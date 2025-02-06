انضمام حاملة المسيرات “الشهيد باقري” إلى القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني

طهران: انضمت حاملة المسيرات “الشهيد بهمن باقري”، الخميس، إلى الأسطول القتالي للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، برعاية رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري والقائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي.

وأفادت وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) بأن البارجة “الشهيد باقري” يبلغ طولها 240 مترا وارتفاعها 21 مترا، ومزودة بطائرات عمودية وصواريخ ومسيرات ومصعد لتناقل الطائرات العمودية، وهي تسع لـ60 مسيرة و30 قطعة قاذفة للصواريخ، وبإمكانها تعزيز موقع إيران بوصفها قوة فوق إقليمية.

وأضافت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن البارجة لا تقتصر على عمليات المسيرات، بل تملك إمكانية عمليات الطائرات العمودية ونشر منظومات الحرب الالكترونية وكذلك العمليات الدفاعية في مرحلتي الهجوم والدفاع.

وأضافت أنه إلى جانب عمليات المسيرات والطائرات العمودية، فإن البارجة مزودة بصواريخ كروز سطح- سطح من أسرة “نور”، فضلا عن منصة منفصلة للصواريخ المضادة للسفن. ويتراوح المدى العملاني لهذه الصواريخ حسب نوع الصواريخ المركبة بين 750 كيلومترا والفي كيلومتر، ما يزيد من القابلية الهجومية لهذه البارجة.

ويمكن للبوارج الحاملة للمسيرات أن تعمل كقاعدة عائمة لعمليات المسيرات، وتشتمل على مهمات الرصد والاستكشاف وجمع المعطيات أو حتى الهجمات الهادفة.

وقد ازداد مدى بارجة “الشهيد بهمن باقري” مقارنة ببارجة “الشهيد مهدوي” وزاد عن 19 ألف ميل بحري. وتمتلك بارجة “الشهيد باقري” بداخلها مجموعة بوارج، ومدرج طيران بطول 180 مترا، ما يمكن الطائرات من الحركة عليه ومن ثم الطيران وكذلك الهبوط عليه خلال العودة.

(د ب أ)