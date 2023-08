انضمام مئات المتطوعين لأكبر عملية بحث عن وحش لوخ نيس خلال 50 عاما- (صور وفيديو)

لوخ نيس- اسكتلندا: انضم مئات المتطوعين إلى عملية للبحث عن وحش بحيرة لوخ نيس في اسكتلندا، فيما وصفها المنظمون بأنها أكبر عملية للعثور على الوحش الأسطوري المعروف باسم (نيسي) خلال أكثر من 50 عاما.

وقال مركز لوخ نيس، الذي دخل في شراكة مع فريق أبحاث من المتطوعين لتنظيم العملية التي بدأت أمس السبت وتستغرق يومين، إنهم سيستعينون بمعدات مسح لم تستخدم من قبل للبحث بالبحيرة، ومنها طائرات مسيرة قادرة على التقاط صور حرارية.

وخُصصت أماكن للمتطوعين القادمين من أنحاء العالم حول البحيرة التي يبلغ طولها 37 كيلومترا لرصد أي علامات لظهور الأسطورة وحش نيسي، بينما استقل آخرون القوارب. واستخدمت أيضا سماعة مائية (هيدروفون) للكشف عن أي إشارات صوتية تحت الماء.

وقال قائد عملية البحث آلان ماكينا “لقد سمعنا شيئا ما. سمعنا أربعة أصوات مميزة. كنا جميعا متحمسين بعض الشيء، وركضنا للتأكد من أن المُسجل يعمل لكنه كان غير متصل بالكهرباء”.

وترتبط أسطورة نيسي بالراهب الأيرلندي سانت كولومبا، الذي قيل أنه أرسل “وحشا مائيا” إلى أعماق نهر نيس في القرن السادس.

The biggest hunt for the Loch Ness monster in 50 years is underway. A geneticist who carried out an extensive survey of the loch weighs in on what he thinks creature hunters can expect to find. pic.twitter.com/4IwLHlVHmB

— CNN (@CNN) August 26, 2023