انطلاقة متعثرة لمنصة ترامب للعملات المشفّرة في اليوم الأول لطرحها بالسوق

نيويورك: شهدت منصة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للعملات المشفّرة الثلاثاء، انطلاقة متعثرة، إذ لم يشتر غير عدد قليل جدا من المستثمرين وحدات عملته الرقمية التي أتيحت للبيع.

وأعلن المرشّح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة في منتصف أيلول/ سبتمبر بأنه سيطلق مع أبنائه ورجال أعمال منصة “وولرد ليبرتي فايننشال” World Liberty Financial.

وطرحت الشركة 20 مليار وحدة من العملة الرقمية بسعر 1,5 سنت لكل منها، يبلغ مجموع قيمتها 300 مليون دولار. لكن لم يبع غير ثلاثة في المئة منها بحلول مساء الثلاثاء.

يمكن استخدام الوحدات كعملات مشفرة كما أنها تسمح للمشترين بالتصويت على إدارة المنصة.

وأرجع الكثير من المراقبين المبيعات المنخفضة إلى مشاكل تقنية نظرا إلى أن الموقع الإلكتروني للشركة واجه أعطالا في وقت سابق من اليوم.

وستسمح منصة “وورلد ليبرتي فايننشال” للمستخدمين بإقراض أو اقتراض عملات رقمية من بعضهم البعض، وهي خدمة توفرها الكثير من المنصات وأشهرها “آف” Aave.

وأشار ترامب خلال فترة رئاسته إلى العملات المشفّرة على أنها احتيال، لكنه بدّل موقفه مذاك، مقدّما نفسه على أنه سيكون “رئيسا مؤيدا للبتكوين” إذا انتُخب في تشرين الثاني/ نوفمبر.

(أ ف ب)