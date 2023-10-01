انطلاق أولى الرحلات الجوية من طرابلس إلى روما بعد توقّفها 10 سنوات

طرابلس: انطلقت يوم السبت أولى الرحلات الجوية من الغرب الليبي إلى العاصمة الإيطالية روما، وذلك بعد توقف دام لـ 10 سنوات بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية “وال” أن أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة “سماء المتوسط” إلى روما من مطار معيتيقة في طرابلس، أقلعت صباح السبت.

ومن جانبها ذكرت الشركة، عبر صفحتها على فيسبوك، أنها شهدت، يوم السبت، حدث انطلاق أول رحلة مباشرة من العاصمة طرابلس إلى العاصمة الإيطالية روما عبر خطوطها الجوية، في خطوة سبّاقة لتعزيز حركة النقل الجوي بين ليبيا وإيطاليا وتعميق الروابط الثقافية والتجارية بين البلدين.

وكانت الخطوط الإيطالية “إيتا” قد سيّرت، في 24 تموز/يوليو الماضي، رحلة تجريبية من روما إلى العاصمة طرابلس، على متنها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، الذي أعلن عودة الرحلات المباشرة نحو إيطاليا، في شهر أيلول/سبتمبر، ضمن جهود حكومية مكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي.

ووقعت مصلحة الطيران المدني الليبية وسلطات الطيران المدني الإيطالية بديوان وزارة المواصلات بطرابلس، يوم السبت، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين، وفقاً لـ “وال”.

وتهدف مذكرة التفاهم، حسب وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، إلى تطوير التعاون في مجال الطيران المدني والنقل الجوي وتسهيل وتشجيع شركات النقل الجوي بين البلدين على تشغيل رحلات عارضة ومنتظمة.

كما اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية نقل جوي جديدة بين البلدين في وقت لاحق .

(د ب أ)