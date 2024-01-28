انطلاق احتفالية مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2024

مراكش – «القدس العربي»: أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، انطلاق احتفالية مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لعام 2024، بمشاركة عدد من الكتاب والمفكرين والجمهور، وذلك في مسرح «ميدان» في مدينة مراكش.

وانطلق الحفل بعرض شريط تعريفي بمراكش، يبرز خصائص ومميزات المدينة التاريخية والعريقة.

وتستضيف المدينة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024 سلسلة من التظاهرات والفعاليات الثقافية والفكرية والفنية التي تسلط الضوء على الحضارة الإسلامية.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المدينة الحمراء، شهدت الحفل الافتتاحي للاحتفالية تحت رعاية الملك محمد السادس، وستشكل هذه الاحتفالية مناسبة لإبراز ثراء المدينة التي تتميز بفضل حضارتها الممتدة لقرون عديدة وإشعاعها الثقافي والفكري، بسحر خاص يوفره معمارها الأندلسي ومساجدها ورياضها، إضافة إلى تراثها الشفهي المتنوع الذي يشهد على غنى وتفرد تراثها المادي واللامادي.