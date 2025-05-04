انطلاق الانتخابات البلدية في لبنان بإشراف رئيس الجمهورية

بيروت- “القدس العربي”:

افتتحت عند السابعة من صباح الأحد، صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان التي تضم ستة أقضية هي جبيل وكسروان والمتن وبعبدا وعاليه والشوف لانتخاب أعضاء 265 مجلساً بلدياً بعد فوز حوالى 68 بلدية بالتزكية من أصل 333.

وقد أقفل باب الترشيحات على النطاق البلدي والمخاتير على 9321 مرشحاً من ضمنهم 8142 من الذكور، و1179 من الإناث، مقابل 6797 مرشحاً ومرشحة في انتخابات عام 2016، أي بزيادة 455 مرشحاً ومرشحة، وما نسبته 4,6% بعد احتساب الزيادة نتيجة زيادة عدد البلديات. أما عدد الناخبين المدعوين للمشاركة فهو 896996 ناخباً.

وتجري هذه الانتخابات بعد 9 سنوات على الاستحقاق البلدي، إذ تم تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية 3 مرات. ومع أن الطابع الإنمائي والعائلي يُسيطر على معظم البلدات والقرى، لكن النتائج في بعض البلدات والمدن الكبرى مثل جبيل وجونية والجديدة ودير القمر والدامور وقرطبا والباروك والكحالة ورشميا، ستُشكل مؤشراً إلى المزاج الشعبي والسياسي في المحافظة، وخصوصاً أن انتخابات 2025 هي أول انتخابات تُجرى في عهد الرئيس جوزيف عون.

وكان رؤساء الأقلام والمساعدون المعنيون تسلموا السبت صناديق، بإشراف المحافظ محمد المكاوي وسط إجراءات أمنية وانتشار لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وقد تفقد رئيس الجمهورية صباح الأحد، يرافقه وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير العدل عادل نصار، غرفة العمليات في وزارة الداخلية لمواكبة انطلاق العملية الانتخابية، وأكد “الوقوف على مسافة واحدة من الجميع”، موضحاً أن “لدى قوى الأمن تعليمات صارمة في التعامل مع المخالفات”، وهو تلقى على الهاتف أولى الشكاوى حول تأخر وصول المندوبين إلى أحد أقلام الاقتراع.