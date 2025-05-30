انطلاق التحضيرات للدورة الأولى من مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة تحت شعار «نساء ماجدات في زمن الإبادة»

القاهرة – «القدس العربي»: أعلن الدكتور عزالدين شلح، مؤسس ورئيس مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة، عن بدء الاستعدادات لانطلاق الدورة الأولى للمهرجان، الذي يقام بالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية، ممثلة بالوزير عماد حمدان، وبالتعاون مع جمعية فكرة للفنون التربوية وعدد من المؤسسين العرب والأجانب.

ومن المقرر أن تقام فعاليات المهرجان في مدينة غزة في الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تزامناً مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.

وأكد الوزير أهمية إطلاق مهرجان مخصص للمرأة الفلسطينية، في ظل الظروف القاسية التي تعيشها على امتداد الوطن، وخاصة في قطاع غزة الذي يعاني من إبادة جماعية. وأضاف أن هناك نساء فقدن أبنائهن وأخريات فقدن رب الأسرة، وكل واحدة منهن تحمل قصة مؤلمة تنقل عمق المعاناة الإنسانية والتاريخية للمرأة الفلسطينية.

وأشار إلى أن مهرجان غزة الدولي لسينما المرأة يأتي ليكون منصة ثقافية وفنية تساهم في تسليط الضوء على قضايا المرأة الفلسطينية والعالمية، ويعزز من دورها وتمكينها من التعبير عن واقعها من خلال السينما. كما سيعمل المهرجان على رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة، وتوثيق الروايات الفلسطينية لتكون شاهداً أمام المحافل الدولية على جرائم الاحتلال.

وقال الدكتور عزالدين شلح إن المهرجان يشكل تحدياً واضحاً لجائحة الجوع والموت، مؤكداً أن إرادة الشعب الفلسطيني أقوى من كل المحاولات للقضاء عليه، وأنهم مستمرون في خلق الحياة رغم كل الظروف الصعبة. وأوضح أن الدورة الأولى ستُعقد تحت شعار «نساء ماجدات في زمن الإبادة»، مع منافسة على «جوائز البرتقالة الذهبية». كما أشار إلى اختيار يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول موعداً سنوياً لانطلاق المهرجان، إحياءً لدور المرأة الفلسطينية التي عقدت أول مؤتمر نسائي فلسطيني في القدس عام 1929، حيث شهد ذلك العام استشهاد تسع نساء، وبداية المشاركة المنظمة للمرأة في العمل السياسي.

وأضاف أن إدارة المهرجان ستعلن قريباً عن فتح باب استقبال الأفلام المشاركة من مختلف دول العالم، التي تناقش قضايا المرأة، دون النظر إلى جنسية المنتج أو المخرج، لتوسيع دائرة التبادل الثقافي والمعرفي. وفي ختام حديثه، أشاد شلح بدعم وزير الثقافة عماد حمدان لمهرجان سينما المرأة، وتأكيده الدائم على دعم الحركة الثقافية في فلسطين وتمكين المرأة ثقافياً، كما عبر عن امتنانه للأعضاء المؤسسين من العرب والأجانب الذين ساهموا في تأسيس المهرجان.