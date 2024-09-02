انطلاق التصويت في الرئاسيات الجزائرية في الخارج.. والصمت الانتخابي يبدأ الثلاثاء

الجزائر ـ “القدس العربي”:

بدأت الإثنين، عملية تصويت أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، في سياق الانتخابات الرئاسية ليوم السبت 7 أيلول/ سبتمبر التي يتنافس فيها ثلاثة مترشحين، عبد المجيد تبون وعبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش.

وذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الهيئة الناخبة للجالية الوطنية بالخارج تضم 865490 ناخب (45 بالمائة نساء و55 بالمائة رجال)، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 15.43 بالمائة.

ويتم تأطير هذه الهيئة الناخبة في الخارج عبر 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، 30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، 22 بالدول العربية، 21 بالدول الإفريقية و26 بكل من آسيا وأمريكا.

وتنص المادة 132 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه “يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بقرار، وبالتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية والقنصلية والمندوبيات المعنية، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرون (120) ساعة”.

وفي سياق العد التنازلي للانتخابات الرائاسية، ينتظر أن يبدأ الثلاثاء فترة الصمت الانتخابي التي تعني نهاية الحملة الانتخابية. وفي هذه الفترة المحددة بثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع، يلتزم المترشحون بعدم القيام بأي نشاط كما يفرض على وسائل الإعلام عدم نشر أو بث أي سبر للآراء يتعلق بنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين.