انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المصري.. و424 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية

القاهرةـ “القدس العربي”:

فتحت مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أبوابها أمام المصريين المتواجدين داخل البلاد، للإدلاء بأصواتهم، على أن تستمر عملية التصويت ليومين وتنتهي غدا الثلاثاء.

ويتنافس على المقاعد الفردية، 424 مرشحا، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، وعدد 241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.

فيما تحتاج “القائمة الوطنية من أجل مصر” التي دشنتها أحزاب الموالاة بمشاركة عدد من أحزاب المعارضة، حصد 5٪ فقط من أصوات الناخبين للفوز في الانتخابات، طبقا للمادة 25 من قانون مجلس الشيوخ التي نصت على: “إن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5٪ على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة”.

ويشكل مجلس الشيوخ المصري من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.

وتقسم البلاد إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما

ومن المقرر بموجب الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ المصري، إعلان النتائج يوم 12 أغسطس/ آب الجاري، على أن تستأنف الدعاية الانتخابية في جولة الإعادة في اليوم نفسه.

وستتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى يوم 14 أغسطس/ آب الجاري، فيما يتم البت بالطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 ايام اعتبارا من 15 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري.

على أن تبدأ فترة الصمت الدعائي الثاني للإعادة يوم 24 أغسطس/ آب الجاري، لتنطلق جولة انتخابات الإعادة في يوم 25 و26 في الخارج، على أن تبدأ جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في الداخل في أيام27 و28 من الشهر نفسه.

ومن المنتظر أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأعلنت نقابة الصحافيين المصريين عن تشكيل غرفة عمليات بحضور 4 من أعضاء مجلس النقابة يوميًا لمتابعة لتسهيل أداء الصحافيين لمهام عملهم في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ ط، وتلقي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وتعمل الغرفة على مدار الساعة بداية الذي سيشهد بدء التصويت الانتخابي في الداخل، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات.

وأهابت النقابة بأعضائها تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأي من المرشحين، كما أهابت بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفي محيطها.

إلى ذلك الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بإعادة النظر في آليات ضبط الإنفاق على الدعاية، وتنظيم الإعلانات الرقمية وربطها بسقف النفقات الانتخابية.

وشدد الائتلاف الذي يراقب انتخابات مجلس الشيوخ على ضرورة ضمان حياد المؤسسات الدينية والرسمية.

وأصدر الائتلاف المصري الذي يقوده ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريره بشأن مرحلة الدعاية الانتخابية التي استمرت لمدة 14 يومًا وانتهت بدخول فترة الصمت الانتخابي ظهر الخميس 31 يوليو/ تموز الماضي، ورصد فيه استغلال دور العبادة والمرافق الحكومية والمؤسسات العامة في الحملات، دون تدخل رادع من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما رصد التقرير، الذي يعتمد على نتائج عمل نحو 500 مراقب، تحسنًا مؤسسيًا ملحوظًا في إدارة العملية الدعائية من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، سواء في تنظيم الإنفاق أو تخصيص الرموز أو إصدار التعليمات المنظمة للدعاية.

وتابع: رغم وجود قواعد رادعة، لفت التقرير إلى أن الممارسات الفعلية كشفت عن فجوات تنفيذية، أبرزها “غياب الرقابة الفعلية على سقف الإنفاق مع انتشار لافتات وإعلانات تتجاوز المبالغ المحددة قانونيًا” وفق التقرير.

وتنص المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية لكل مرشح في النظام الفردي 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، ويُضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مرشحًا تجمعهم قائمة واحدة.

وبين التقرير الحقوقي تدخل بعض المسؤولين التنفيذيين في دعم مرشحين بشكل يخالف القواعد، كما رصد توسعًا في الإعلانات الممولة، حيث تصدَّر حزب “مستقبل وطن” الإنفاق الإلكتروني بـ1.6 مليون جنيه، يليه “الجبهة الوطنية”، وسط صمت الهيئة عن توضيح موقفها من هذه الحملات الإلكترونية.

كما أكد ضَعف تطبيق قواعد الصمت الانتخابي، لافتا إلى أن القواعد القانونية موجودة، لكن لم يتم تسجيل أي مخالفات أو تطبيق أي عقوبات رغم وجود تجاوزات موثقة، مثل استمرار الحملات الإعلامية والبصرية حتى قبيل الاقتراع.

وأكد التقرير أن انتخابات مجلس الشيوخ رغم انخفاض التنافسية النسبية “كانت بمثابة بروفة سياسية وتنظيمية لانتخابات مجلس النواب المرتقبة، ما يجعل تصحيح الملاحظات وتفعيل الرقابة أمرًا ضروريًا في المرحلة المقبلة”.