انطلاق “الجزيرة 360” لتقديم محتوى خاص للجماهير بلا قيود ومن دون حجب عمالقة التكنولوجيا

الدوحة ـ”القدس العربي”:

انطلقت منصة شبكة الجزيرة الرقمية الجديدة “الجزيرة 360″، وهي منصة للمشاهدة وخدمة فيديو وفق الطلب (OTT) تضم مكتبة رقمية ضخمة للبرامج والوثائقيات، وستقدم أكثر من 20 برنامجاً ينتج حصريًا للمنصة. وحضرت “القدس العربي” حفل إطلاق المشروع الجديد لشبكة الجزيرة، وعقد في العاصمة القطرية الدوحة، وحضرته قيادات الجزيرة، وإعلاميون ومؤثرون من مختلف الدول العربية، لاكتشاف تفاصيل المنصة الجديدة التي تنضم لمؤسسات الشبكة الإعلامية.

وتجولت “القدس العربي” في مقر الجزيرة 360، وتعرفت على الفريق المشرف على المشروع الذي يراهن على منح المشاهدين في كل مكان محتوى أصيلاً من دون قيود أو ضوابط تفرضها المنصات الإعلامية وعمالقة التكنولوجيا، وسعيهم لحظر المحتوى الذي لا يتواءم والسردية التي تسعى لفرضها والقيود التي تعيق منح المتابعين مواد أصلية.

#الجزيرة تطلق المنصة الرقمية #الجزيرة360.. مكتبة مرئية تضم إنتاجات جديدة خاصة بالمنصة وتتيح الوصول السهل لإرث القناة وأرشيف برامجها منذ تأسيسها تقرير | سعيد بوخفة

سجّل الآن وشاهد محتويات المنصة: https://t.co/iWfvnwc76t pic.twitter.com/qRzeUEOinW — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 15, 2024

ومن المقرر أن تعود برامج قناة الجزيرة الإخبارية، المتوقفة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب التغطية المستمرة للأحداث في المنطقة، لتبث حصرياً على المنصة الجديدة. وسيتابع الجمهور برامج المتحري، والوجه الآخر وغيرها من البرامج التي توقفت بسبب تغطية الأحداث المكثف على “قناة الرأي والرأي الآخر”.

وتتنوع البرامج الأصلية للمنصة بين محتوى يتضمن برامج ثقافية، وترفيهية، وحوارية، ودينية في قالب جديد، إضافة إلى عدد من الأفلام والبرامج الوثائقية والاستقصائية.

وتقدم المنصة أرشيف شبكة الجزيرة الإعلامية منذ انطلاقتها عام 1996، ويتضمن نحو 50 ألف ساعة من البرامج والوثائقيات أنتجتها قناتا الجزيرة الإخبارية، والجزيرة الوثائقية، إضافة إلى قناة AJ+ عربي، ومنصة الجزيرةO2، بالإضافة إلى محتوى منصة “أثير” للبودكاست، وتنشر هذه المواد تباعا على المنصة، وتتاح للجمهور مجاناً.

وتأتي انطلاقة المنصة في وقت تعاني فيه وسائل الإعلام من تضييق منصات التواصل الاجتماعي، ومعاناتها مع سياسات تقييد وصول المحتوى إلى الجمهور العربي، لتكون الجزيرة 360 بوابة الجمهور لمشاهدة محتوى الشبكة بلا قيود.

وقال الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية: “تحمل المنصة رسالة الشبكة وهويتها المتمثلة في تمكين الإنسان بمحتوى إعلامي دقيق ومتوازن يلتزم الكفاءة المهنية”.

وأكد المدير العام للشبكة بالوكالة الدكتور مصطفى سواق أن “المنصة ستركز على منح الجمهور حرية اختيار المحتوى الذي يشاهده في المكان والوقت المناسبين له، تماشيًا مع مبدأ الرأي والرأي الآخر الذي رفعته الجزيرة منذ انطلاقتها”.

وأضاف الدكتور سواق أن المنصة الجديدة “تحمل روح الجزيرة التي تعود عليها المشاهد العربي، والتي تتمثل بالنزاهة والاحترام، وأن يكون الإنسان في قلب كل ما نقدمه”.

واستقطبت منصة الجزيرة 360 نجوماً ووجوهاً إعلامية عربية متميزة ومعروفة، كما فتحت المجال لاستقطاب الوجوه الشابة وتقديم إعلاميين جدد للساحة العربية.

ويرى منير الدائمي المدير التنفيذي للقطاع الرقمي في شبكة الجزيرة أن الجزيرة 360 هي منصة الشبكة وتعمل بالتنسيق والتعاون مع مختلف قنوات ومؤسسات الجزيرة، لتقديم محتوى إعلامي يلبي تطلعات الجمهور. وأضاف في تصريحات صحافية أن استراتيجية القطاع الرقمي تقوم على الإبداع وإطلاق المشاريع الرقمية الحديثة، وتوسيع وتحديث المشاريع القائمة، وتكييف القوالب بما يصل للجمهور على امتداد العالم. ويؤكد منير الدائمي المدير التنفيذي للقطاع الرقمي بالشبكة، “أن إطلاق منصة الجزيرة 360 يأتي في إطار التفاعل مع جمهور الجزيرة الواسع، الذي يثق في الجزيرة ومحتواها”، مشيرًا إلى أن المنصة تتميز بتنوع وجودة المحتوى، وثراء مكتبتها استنادًا على الإرث الكبير الذي تمتلكه الجزيرة، ويصل إلى آلاف الساعات من البرامج وغيرها.

وجاء إطلاق المنصة الجديدة لشبكة الجزيرة، بعد تحضيرات مكثفة دامت حوالي سنتين تحت مظلة القطاع الرقمي في الشبكة، وبمتابعة وإشراف من قيادات الجزيرة. وتتاح المنصة على مختلف الأجهزة للمشاهدين، مجاناً ومن دون رسوم اشتراك.

وكشف جمال الدين الشيال في تصريح خاص لـ”القدس العربي” أن المنصة التابعة للقطاع الرقمي في الجزيرة، “هي إعلان تحرير بالنسبة للإعلام الآخر في العالم العربي الذي طالما كان تحت رقابة، وكتمان للحقيقة من قبل منصات التواصل الاجتماعي”.

وشرح الأمر بالتأكيد أن الجميع لاحظ ذلك في تغطية الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي تغطية الجرائم التي ترتكب ضد المسلمين في كشمير أو في الصين أو في أماكن أخرى. وأضاف جمال الدين الشيال أن “دورنا كصحافيين هو إيصال الحقيقة رغم أنف كل من يحاول كتمان هذا الصوت، والجزيرة ليست غريبة في أن تقود هذا المسار، كما أن الجزيرة 360 هي إعلان استقلال أو إعلان حرية للإعلام العربي”. ويؤكد جمال الدين شيال أن منصة الجزيرة 360 بمثابة الانطلاقة الأولى للجزيرة عام 1996 حيث صنعت الجزيرة فارقاً كبيراً في مشهد الإعلام العربي.