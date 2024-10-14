انطلاق الجولة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

جنيف: من المقرر أن تنطلق الجولة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة في وقت لاحق الاثنين، والتي تهدف إلى تطعيم حوالي 590 ألف طفل تحت سن العاشرة.

واتفقت إسرائيل والمنظمون على توقفات إنسانية محددة في القتال لهذا الغرض.

وجرت الجولة الأولى من التطعيمات، التي تتكون من جرعتين، في القطاع الفلسطيني المحاصر في أوائل أيلول/ سبتمبر الماضي بعد اكتشاف أول حالة شلل أطفال هناك منذ 25 عاما.

وأدت الهجمات الإسرائيلية المستمرة على مدى أكثر من عام على قطاع غزة إلى تدمير مناطق واسعة من القطاع وترك الكثير من البنية التحتية الصحية في حالة خراب.

وتقول منظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن أكثر من 90% من الأطفال بحاجة إلى التطعيم لمنع تفشي شلل الأطفال، الذي يمكن أن يؤثر على الأعصاب في الحبل الشوكي وجذع الدماغ.

ويجري تنفيذ حملة التطعيم الشاملة من قبل السلطات الصحية المحلية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

(د ب أ)