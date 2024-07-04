انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي

عمان: بدون سجادة حمراء أو مظاهر احتفالية صاخبة انطلقت الدورة الخامسة من (مهرجان عمّان السينمائي الدولي-أول فيلم) في مركز الحسين الثقافي بالعاصمة الأردنية عمّان اليوم الأربعاء.

يعرض المهرجان، الذي يركز بشكل أساسي على الأعمال الأولى لصناع السينما من مخرجين وكتاب وممثلين، نحو 50 فيلما من 28 دولة منتجة ومشاركة في الإنتاج.

وتشارك سبعة أفلام أردنية في المهرجان من بينها خمسة أفلام قصيرة وفيلم روائي طويل وفيلم وثائقي طويل.

ويسلط الضوء في هذا العام على السينما الفلسطينية من خلال قسم “إضاءة” الذي يشمل فيلم (باي باي طبريا) للمخرجة لينا سويلم، وفيلم (باب الشمس) للمخرج يسري نصر الله، إضافة إلى مجموعة أفلام (من المسافة صفر) التي جرى تصويرها بعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول.

كما يخصص المهرجان قسما للأفلام العالمية خارج التنافس يشمل أعمالا من إسبانيا ورومانيا وأيرلندا والنرويج وسنغافورة والسنغال.

تقام عروض المهرجان في المسرح الصيفي المكشوف بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام وسينما الرينبو وتاج سينما.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 11 يوليو تموز جلسات حوارية مع عدد من نجوم وصناع السينما من بينهم الممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين والمنتجة والممثلة المصرية بشرى رزة إضافة إلى خمس ورش تفاعلية.

(رويترز)