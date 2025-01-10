انطلاق الدورة 15 لمهرجان المسرح العربي في مسقط

مسقط – رويترز: انطلقت الخميس الدورة الخامسة عشرة لمهرجان المسرح العربي في مسقط بمشاركة 15 عرضا من 13 دولة وحضور نحو 500 ضيف من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

وتتوزع الأعمال المشاركة في هذه الدورة على مسارين، الأول تنافسي ويشمل 11 عرضا، والثاني غير تنافسي ويضم أربعة عروض.

ويعرض المهرجان في يومه الأول مسرحية (أسطورة شجرة اللبان) من سلطنة عُمان للمخرج يوسف البلوشي.

تتشكل لجنة التحكيم برئاسة الفنان اللبناني رفيق علي أحمد، وعضوية الأكاديمي السوري تامر العربيد، والباحث السعودي سامي الجمعان، والمخرج الجزائري لخضر المنصوري، والمؤلف والمخرج العُماني عبد الكريم جواد اللواتي.

انطلق المهرجان لأول مرة في 2009 بمبادرة من الهيئة العربية للمسرح، التي تتخذ من الشارقة مقرا، ويقام كل عام في دولة مختلفة.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله في الافتتاح «في هذه الدورة، أعدت الهيئة كل ما يليق بكم وبمسقط من برامج، وتحتفل بكم ومعكم غدا بالعاشر من يناير، اليوم العربي للمسرح، وتفخر بأن يكون صاحب الرسالة في هذا اليوم الكبير فنان فلسطيني صاحب سجل حافل، مسرحي مناضل».

وألقى المخرج والكاتب المسرحي الفلسطيني فتحي عبد الرحمن «رسالة اليوم العربي للمسرح».

كما شمل حفل الافتتاح تكريم خمس جهات محلية في سلطنة عُمان هي الجمعية العُمانية للمسرح، وفرقة الصحوة المسرحية الأهلية، والمدارس السعيدية، ومسارح الأندية، ومسرح الشباب.

ويتضمن برنامج المهرجان الممتد حتى 15 يناير كانون الثاني أربع ورش تدريب في مهارات وتقنيات التمثيل، والسلامة المهنية لذوي الهمم في المسرح، وفنون الإيماء، وإدارة الممثل، إضافة إلى مؤتمر فكري يناقش عدة أوراق بحثية منها (المسرح والذكاء الاصطناعي بين صراع السيطرة وثورة الإبداع الإنساني).

كما يقام على هامش المهرجان معرض لإصدارات الهيئة العربية للمسرح من كتب الدراسات والنصوص والتوثيق والترجمة إلى جانب جلسات لتوقيع 33 من المؤلفات حول المسرح العُماني والخليجي والعربي.