انطلاق الدورة 22 لمهرجان «فلسطين الدولي» في رام الله

■ رام الله – رويترز: انطلقت فعاليات مهرجان (فلسطين الدولي) في دورته الثانية والعشرين مساء الأربعاء بعرض فني موسيقي لفرقة «أُبَيدر» التي تضم فنانين وموسيقيين من الأردن وفلسطين والسويد وإسبانيا على مسرح قصر رام الله الثقافي.

وقال بيدر أبو نصار، أحد مؤسسي الفرقة التي انطلقت عام 2009 «هاي أول مرة لناس كثير منا بوصلوا على فلسطين وبلتقوا بأهلهم هون».

وأضاف خلال حفل الافتتاح «بنحب نشكر مهرجان فلسطين ومركز الفن الشعبي لإقامة هيك مهرجان».

وأوضح أن عضوا رئيسيا في الفرقة لم تسمح له إسرائيل بدخول الأراضي الفلسطينية التي لا بد من حصول كل من يريد دخولها على موافقة إسرائيلية بسبب سيطرتها على الحدود التي تربط الضفة الغربية في الأردن.

ولم يصدر تعقيب من الجهات الإسرائيلية المعنية على سبب منع أبي البيطار من دخول الأراضي الفلسطينية.

وقال «للأسف في موسيقي معنا هو أحد مؤسسي الفرقة، وهو أبي البيطار، رفض الاحتلال ان يدخله (إلى الأراضي الفلسطينية) وهذا جزء من سياسته القمعية اتجاه الفلسطينيين في كل مكان وأينما كانوا».

وأضاف «كنا في وضع صعب إنه نطلع الحفل بدونه لأن هذا أول حفل نطلعه بدونه من وقت ما تكونت الفرقة».

وتابع قائلا «قررنا نتحدى الاحتلال ونكمل في الحفل، وهذا الحفل مش بس لفلسطين صار لأبي البيطار. بتمنى يعجبكم الحفل، إحنا جايين ننبسط مع أهلنا في فلسطين وبنبسط بالموسيقى مع بعض».

ووضعت الفرقة كرسيا فارغا على المسرح كتبت عليه اسم أبي البيطار في إشارة إلى غيابه القسري عن العرض.

واختار القائمون على المهرجان، الذي ينظمه مركز الفن الشعبي بدعم من عدد من المؤسسات المحلية الفلسطينية، المفتاح الذي يرمز إلى بيوت الفلسطينيين التي هُجّروا منها عام 1948 فيما يعرف «بالنكبة» شعارا للمهرجان.

وقالت إيمان حموري مديرة المهرجان في الافتتاح «اخترنا المفتاح شعاراً لهذا العام في المهرجان إيماناً برمزيته ومركزيته الثقافية».

وأضافت «ننظر إلى مفاتيح العودة باعتبارها مجازاً قادراً على لم شمل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات على أرضية نضالية مشتركة، وباعتبارها أيضاً قادرة على فتح الأبواب المغلقة والمساحات الفنية والاجتماعية».

وتابعت قائلة «فعلى الرغم من إغلاقات الاحتلال ومحاولاته الدائمة في تفريق وحدتنا، إلا أننا نرى ذواتنا كجماعة متماسكة تحمل مفاتيحها بيدها من أجل فتح آفاق جديدة على طريق الحرية والاستقلال».

وبدأ مهرجان فلسطين الدولي عام 1993 واستمر حتى عام 1999 قبل أن يتوقف ليعود مرة أخرى في 2005 بمشاركة عدد من الفرق المحلية والأجنبية.

وأوضحت إيمان أنه «رغم كل الصعوبات إلا أن المهرجان مستمر، ونحن دائما نخطط للمهرجان ونعلم أنه ستواجهنا صعوبات لكن لدينا تصميم على الاستمرار».

وجاء في بيان للمهرجان أنه سيستضيف هذا العام «كوكبة من العازفين/ات الفنانين/ات والفرق الموسيقية العربية والمحلية».

ومن المشاركين في المهرجان فرقة (طبلة الست) المصرية والمطربة الأردنية نداء شرارة وفرقة الفنون الشعبية الفلسطينية.وتمتد فعاليات المهرجان حتى يوم الأحد المقبل.