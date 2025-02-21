انطلاق المرحلة الثالثة للتطعيم ضد “شلل الأطفال” في غزة

غزة – “القدس العربي”:

أعلن وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان عن انطلاق الجولة التعزيزية الثالثة، من حملة التطعيم ضد “شلل الأطفال” في قطاع غزة، بعد أن أثبتت فحوصات سابقة خلال الحرب، إصابة أحد الأطفال بهذا المر ض الخطير.

وقال في تصريح صحافي إن الجولة ستبدأ السبت، ولمدة 3 أيام، للأطفال أقل من 10 سنوات، حيث تشمل الأطفال الذين تلقوا التطعيم سابقاً، في جميع قطاع غزة.

وأوضح أن وزارة الصحة تقود حملة وطنية صحية مجتمعية، من منطلق مسؤوليتها الصحية في دولة فلسطين تجاه المجتمع الفلسطيني، “حماية لأطفالنا من خطر انتشار مرض شلل الأطفال، وتعزيزاً لمناعتهم، وحرصا على صحتهم كإجراء وقائي”.

وزارة الصحة تقود حملة وطنية صحية مجتمعية، من منطلق مسؤوليتها الصحية في دولة فلسطين تجاه المجتمع الفلسطيني

وأشار إلى أن كافة وسائل الإعلام وشركات الاتصالات الفلسطينية، تعد شركاء في إنجاح حملة التطعيم ضد “شلل الأطفال”، من خلال نشر وإيصال المعلومات المتعلقة بمواعيد وأماكن تلقي أطفالنا للطعم عبر مواقعهم الإلكترونية، والرسائل النصية.

وأوضح أن الوزارة تقود هذه الحملة بالتعاون مع شركائها في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسيف، وجميع مقدمي الخدمات الصحية في المحافظات الجنوبية.

وطالب أبو رمضان سكان قطاع غزة، بضرورة التوجه إلى مراكز التطعيم واصطحاب أطفالهم ممن هم دون سن العاشرة لتطعيمهم، “حفاظاً على صحتهم وتعزيزاً لمناعتهم، وتجنيباً لمجتمعنا الفلسطيني لخطر انتشار الفيروس وتفشي المرض”.