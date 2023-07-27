انطلاق المسلسل الخليجي «غسيل» وشجون الهاجري في دور «حنين» المرأة الطموح

بيروت – «القدس العربي» : كشفت نجمة الخليج العربي شجون الهاجري تفاصيل مهمة ومثيرة عن مسلسلها «غسيل»، الذي انطلق عرضه عبر منصة «شاهد». وهذا المسلسل من النوع الدرامي المشوّق والبعيد كل البعد عن النمط التقليدي المتعارف عليه، يتناول قصة الزوجين حسن وحنين، اللذين عاشا قصة حب قوية وأقدما معاً على عقد زواجهما، على الرغم من معارضة ذويهما، الا أنهما لم يتمكنا من العيش بسعادة بسبب ما يواجههما من ضغوط الحياة اليومية، فضلاً عن معالجته موضوع تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، ولا سيما تأثيرها في تفكير المجتمعات العربية لناحية عمليات غسل الدماغ التي يتعرض لها الشباب والمراهقون.

ورأت «أن «حنين»، التي تؤدي دورها في العمل امرأة طموحة، لديها حلم الوصول إلى العالمية، وهي تشبه في ذلك الكثير من الشابات اللواتي تعشن في ظروف مشابهة، وتبدأن من تحت الصفر وتطمحن إلى عالم الشهرة والمال والنجومية»، واعتبرت «أن علاقة حنين وحسن اللذين يتحابان حيناً ويختلفان أحياناً، هي قصة فيها البساطة والعمق في الوقت نفسه، تجمع الحب والكوميديا والعلاقات الإنسانية المعقدة في نص مكتوب بطريقة مشوقة».

كما أثنت الهاجري على التعاون مجدداً مع زميلها النجم عبد الله بو شهري الذي اعتبرته «من أذكى الفنانين الذين تعاملت معهم ومن الناس الأعزاء عليها، وتطمح حينما يلتقيا معاً للاستفادة من بعضهما البعض قدر المستطاع في اللعبة التمثيلية».

ونوّهت بالكاتب فهد العليوة، ووصفته بأنه «من أنجح الكتّاب في الخليج»، أما المخرج أحمد عبد الواحد فاعتبرته «مخرجاً أبدع في عالم الإعلانات، وهذا العمل نحتاج فيه إلى الصورة في المقام الأول، ولا شك أننا نستفيد من رؤيته».

وشرحت الممثلة الخليجية طبيعة المسلسل، بقولها إنه «يتحدث عن العالم الافتراضي والسوشيال ميديا التي تحتل حياتنا وواقعنا وهواتفنا، وعن غسيل الأموال وغسيل الأدمغة وعن تغيير القناعات والأفكار سعياً وراء المصالح الشخصية».

تجدر الاشارة إلى أن المسلسل من إنتاج الشركة اللبنانية «إيغل فيلمز» لصاحبها جمال سنان ويضم مجموعة من ألمع نجوم الدراما الخليجية أبرزهم زهرة الخرجي، عبير أحمد، عبد الله عبد الرضا، زينب بهمن، منصور البلوشي، فيصل المزعل، محمد سعد وسواهم. أما شارة المسلسل فهي بعنوان «خطينا» قدمها الفنان عبد السلام محمد، وهي من كلمات عبد الله بو شهري وألحان إيهاب عبد الواحد.