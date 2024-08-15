انطلاق حملة الرئاسيات الجزائرية.. حساني شريف يقدم “فرصة” وأوشيش يطرح “رؤية” وتبون بشعار “من أجل جزائر منتصرة”

الجزائر- “القدس العربي”: انطلق المترشحون للرئاسيات الجزائرية، رسميا، في حملتهم الانتخابية التي تمتد لثلاثة أسابيع، بتنشيط تجمعات وتنظيم نشاطات تواصل مع المواطنين لتعريفهم ببرامجهم الانتخابية. وفي وقت ظهر كل من عبد العالي حساني شريف ويوسف أوشيش في الميدان خلال اليوم الأول، فضّل الرئيس عبد المجيد تبون الذي تشارف ولايته على الانتهاء، ترك مسانديه من رؤساء الأحزاب، ينظمون مهرجانات شعبية لصالحه.

في أولى ساعات الحملة الانتخابية التي انطلقت وسط انخفاض محسوس في درجات الحرارة، حاول كل مترشح وضع بصمته عبر التركيز على الرمزيات التي تميز حزبه. ونظّم في هذا السياق، عبد العالي حساني شريف الذي يقود حركة مجتمع السلم، نشاطا جواريا بالجزائر العاصمة انطلاقا من بيت أحد أعضاء مجموعة الـ22 التي فجّرت الثورة التحريرية. ثم التحق هذا المرشح بمنزل مؤسس حركته الراحل محفوظ نحناح، في لفتة تظهر تمسكه بتراث هذا السياسي الذي ما يزال يحظى في الجزائر برمزية كبيرة لدى أبناء التيار الإسلامي خاصة.

حاول كل مترشح وضع بصمته عبر التركيز على الرمزيات التي تميز حزبه

ويعرض حساني شريف برنامجه الانتخابي تحت شعار “فرصة”، الذي يقوم على خمسة أولويات، “إصلاح النظام السياسي وتحقيق شراكة سياسية وتحقيق إصلاح دستوري وتشريعي ومؤسساتي واعتماد الإدارة الالكترونية”. ويطمح برنامجه، وفق ما ذكر، إلى “الانتقال التدريجي إلى النظام البرلماني القائم على المساءلة و يعتمد على الفصل بين السلطات وكذا توسيع فرص مساهمة المرأة والشباب في المجال السياسي”. ويضع المترشح من بين أولوياته، حماية الجبهة الاجتماعية ورفع القدرة الشرائية، علاوة على تعزيز محورية الجزائر في المحيط الدولي والإقليمي مع تأكيد على موقفها الثابت إزاء قضاياها المركزية، على غرار القضية الفلسطينية والصحراء الغربية.

أما يوسف أوشيش السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية فقرر من جهته بدء نشاطاته بزيارة أعرق أحياء العاصمة وأكثرها شعبية الواقعة في المقاطعة الإدارية لباب الوادي، حيث التقى بمواطنين وحدثهم عما يطرحه من حلول لأزمات البلاد. وتمثل هذه المنطقة، أحد معاقل جبهة القوى الاشتراكية والتي سبق لها الفوز بمنصب رئيس بلدية باب الوادي، أكثر الأحياء شعبية في الجزائر العاصمة.

ويقول المرشح المحسوب على التيار الديمقراطي الحداثي إنه سيسعى في حال انتخابه “لتبني نظام شبه رئاسي ذي توجه برلماني من أجل تكريس فعلي للتوازن بين السلطات ولأجل إيقاف تغول السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى كما هو الحال حاليا”، وذكر أن “أول إجراء سأتخذه إن انتخبت رئيسا للجمهورية هو إطلاق سراح معتقلي الرأي عبر عفو رئاسي مع سحب أو إعادة النظر في كل القوانين الجائرة المؤطرة للحياة العامة خاصة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات”.

كما تعهد في سياق دعم التوجه الاجتماعي للدولة بـ”إعادة تقييم القدرة الشرائية من خلال الالتزام برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 40 ألف دينار وإلغاء الضريبة على الدخل للأجور التي تكون أدنى من 50 ألف دينار، وتسقيف أسعار المواد الغذائية”. ويبلغ حاليا الأجر الأدنى المضمون في الجزائر 20 ألف دينار وهو ما يعادل نحو 150 دولارا. كما أكد التزامه بإنشاء “مدخول أدنى للجميع يساوي 50 في المئة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإعادة تفعيل التقاعد المسبق”.

وبالنسبة للمترشح الحر عبد المجيد تبون، سيتقاسم مهمة الدفاع عن حصيلته وبرنامجه معا، عدة أحزاب كبرى في البلاد، تنتمي للتيار الوطني والإسلامي. وفي اليوم الأول الذي لم يظهر فيه الرئيس، أقيمت عدة نشاطات، أبرزها عمل جواري للتجمع الوطني الديمقراطي بساحة البريد المركزي وآخر بمداومة الحزب ببلدية الشراقة بالجزائر العاصمة وتجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بدار الثقافة بمستغانم (10:00) وآخر بدار الثقافة بعين تموشنت غرب البلاد، وتجمع شعبي لحركة البناء الوطني بتندوف وآخر لجبهة المستقبل بتمنراست، في أقصى جنوب الجزائر.

يدخل الرئيس تبون الانتخابات بشعار “من أجل جزائر منتصرة”، وهو شعار يؤكد حسب مسانديه أن البلاد تخوض معارك في الخارج والداخل تحتم عليها الاستعداد للانتصار

وينتظر أن يكشف في الساعات المقبلة عن برنامج الرئيس تبون الذي سيدخل الانتخابات بشعار “من أجل جزائر منتصرة”، وهو شعار يؤكد حسب مسانديه أن الجزائر تخوض معارك في الخارج والداخل تحتم عليها الاستعداد للانتصار. وكان الرئيس تبون قد أكد، في تصريحاته بعد إعلانه الترشح، أن برنامجه سيواصل سياسة دعم برامج الإسكان الواسعة ودعم القدرة الشرائية عبر رفع الأجور سنتي 2026 و2027 وتشجيع رفع الصادرات خارج المحروقات ورفع العراقيل عن الاستثمار ومواصلة برامج استغلال المعادن وتطوير الصناعات التحويلية، خاصة بعد إطلاق استغلال منجم غار جبيلات الضخم للحديد.

محاذير الحملة

يتنافس المترشحون على استقطاب أصوات نحو 24 مليون ناخب جزائري مسجلين في القوائم الانتخابية. وسيكون على المترشحين احترام الضوابط القانونية في خطاباتهم أثناء الحملة وعملية التمويل. وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أصدرت قرارًا يحدد كيفيات وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام والتغطية الإعلامية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، والذي يشمل كل وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية والخاصة الخاضعة للقانون الجزائري، والتي تملك ترخيصًا قانونيًا، وكذا وسائل الإعلام السمعية البصرية الأخرى الخاصة التي تبث برامجها بصفة قانونية من الجزائر، بما في ذلك النشاط السمعي البصري عبر الإنترنت.

يتنافس المترشحون على استقطاب أصوات نحو 24 مليون ناخب جزائري مسجلين في القوائم الانتخابية

ومن أبرز الالتزامات التي وردت في القرار المذكور، ضمان تغطية منصفة وموضوعية وضمان حق الرد مع مراعاة جملة من القواعد ذات الصلة بمبادئ الصدق وعدم الانحياز والتأكد من صحة المعلومات التي تبث. كما شدد القرار على ضرورة احترام فترة الصمت الانتخابي المحددة بثلاثة أيام تسبق يوم الاقتراع، وعدم نشر أو بث أي سبر للآراء يتعلق بنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة على المستوى الوطني وقبل 5 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع.

وفي الجوانب المالية، يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد وتعيين أمين مالي للحملة الانتخابية، الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، حيث تكون المداخيل المالية للمترشح من مساهمات الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين. كما يحظر تلقي، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.