منوعات | أبيض و أسود

انطلاق صاروخ تابع لشركة بلو أوريجن إلى الفضاء يحمل على متنه لورين سانشيز خطيبة جيف بيزوس ونجمة البوب الأمريكية كاتي بيري- (صور وفيديو)

منذ 48 دقيقة

حجم الخط
1

تكساس: انطلق إلى الفضاء اليوم صاروخ تابع لشركة بلو أوريجن التي يمتلكها الملياردير جيف بيزوس، وعلى متنه نجمة البوب الأمريكية كاتي بيري ولورين سانشيز خطيبة بيزوس مؤسس شركة أمازون.

وتمثل الرحلة أحدث موجة في مجال السياحة الفضائية، حيث يمكن للمزيد من الشخصيات الثرية والمشاهير أو سعداء الحظ ومن لديهم صلات جيدة- الدخول إلى عالم انعدام الجاذبية الذي يهيمن عليه عادة رواد الفضاء المحترفون.

وانطلق الصاروخ “نيو شيبرد” في رحلة سريعة صعودا وهبوطا من غرب تكساس. ويصعد الصاروخ إلى حافة الفضاء على ارتفاع 65 ميلا (105 كيلومترات)، حيث تحظى الراكبات ببضعة دقائق ثمينة من انعدام الوزن.

وقد دعت سانشيز، وهي قائدة مروحية وصحافية تلفزيونية سابقة، الأخريات إلى الرحلة الآلية بالكامل والتي تستغرق 10 دقائق، حيث ترافقها شخصيات من بينها المغنية وكاتبة الأغاني بيري وجايل كينج مقدمة برنامج “سي بي اس مورنينجز”.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 14, 2025 الساعة 4:26 م

    ليته ينفجر أو يتيه في الفضاء الواسع الذي ماله من دافع 😎

    رد

أخبار ذات صلة

“سياح الفضاء” يعودون إلى الأرض بعد أول عملية سير خاصة- (صور وفيديو)
15 - سبتمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية