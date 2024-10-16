انطلاق صافرات الإنذار بقاعدة رمات ديفيد الجوية شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة

القدس: دوت صافرات الإنذار، الأربعاء، في قاعدة رمات ديفيد الجوية بمدينة حيفا شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صفارات الإنذار انطلقت في القاعدة إثر إطلاق الجيش صاروخا اعتراضيا على طائرة مسيرة في منطقة الأغوار الشمالية.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: “بخصوص الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الأغوار الشمالية، فقد اعترض سلاح الجو هدفا جويا مشبوها اخترق المجال الجوي الاسرائيلي، وتم تفعيل الإنذارات خشية سقوط شظايا عملية الاعتراض”.

ولم يشر جيش الاحتلال إلى المنطقة التي أطلقت منها المسيرة.

في السياق، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه خلال الساعات الماضية تمكن من “القضاء على عشرات العناصر من حزب الله في اشتباكات وغارات جوية”.

وقال إن “القوات الإسرائيلية عثرت على مستودعين بمنطقة مدنية (لم يسمها) احتوت على العديد من الوسائل القتالية، شملت قذائف وصواريخ كورنيت وصواريخ ساجر وأكثر من 100 قذيفة هاون”، على حد زعمه.

كما ادعى العثور “على أربعة فتحات أنفاق استخدمها المسلحون كمخابئ للأسلحة وكملاجئ”.

وحتى الساعة 14:00 (ت.غ) لم يصدر تعقيب من “حزب الله” على بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه أعلن في سلسلة بيانات الأربعاء، أنه قصف بدفعات صاروخية مدينة صفد ومستوطنة يفتاح ومربضي مدفعية في منطقتي دلتون وديشون شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أعلن الحزب أن عناصره “استهدفوا دبابة ميركافا في محيط بلدة راميا (شمال لبنان) بصاروخ موجه وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح”.

(وكالات)