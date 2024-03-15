سياسة | دولي | روسيا

انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية

15 - مارس - 2024

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موسكو: انطلقت الجمعة، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية لاختيار رئيس جديد لمدة 6 سنوات.

وقال موقع “روسيا اليوم” المحلي إن “أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية فتحت أبوابها، صباح الجمعة في إطار اقتراع يمتد على ثلاثة أيام”.

وتعد هذه الانتخابات الثامنة منذ استحداث هذا المنصب في روسيا عام 1991.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين، وهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين كمرشح مستقل، والذي فاز بهذا المنصب 4 مرات.

وأيضا مرشح “الحزب الليبرالي الديمقراطي” لونيد سلوتسكي، ومرشح “الحزب الشيوعي” نيكولاي خاريتونوف، ومرشح “حزب الناس الجدد” فلايسلاف دافانكوف.

(الأناضول)

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