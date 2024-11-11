انطلاق مؤتمر «كوب29» وسط مخاوف من تراجع ترامب عن التزامات أمريكا بموجب اتفاق باريس للمناخ بخفض الانبعاثات

باكو – وكالات: انطلق أمس الإثنين مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب29» في باكو عاصمة أذربيجان في سياق جيوسياسي مضطرب وحروب تجارية، ومخاوف من أن تؤدي إعادة انتخاب ترامب، الذي يُشكِّك بوجود ظاهرة تغير المناخ رئيساً لأمريكا، إلى تنفيذ تعهده بخروج بلاده من «اتفاق باريس للمناخ» المُبرَم عام 2015، والذي يهدف إلى احتواء الاحترار دون درجتين مئويتين ومواصلة الجهود لحصره بـ1.5 درجة مئوية أن أمكن مقارنة بالفترة الممتدة بين 1850 و1900 التي شهدت الثورة الصناعية الأولى.

وكان تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» قد أفاد بأن ترامب يعتزم ليس فقط الانسحاب من اتفاق باريس، بل أيضاً نقل مقر وكالة حماية البيئة خارج واشنطن وتقليص حجم المحميات الطبيعية لإفساح المجال أمام التنقيب عن النفط وتعدين الفحم.

ويأتي هذا المؤتمر الذي يشارك فيه عشرات من رؤساء الدول والحكومات، بعد تحذيرات جديدة من أن العام 2024 سيكون الأكثر حرّاً على الإطلاق، ما يزيد من ضرورة هذه النقاشات الرامية إلى التوصل لاتفاق حول تمويل جهود مكافحة تغير المناخ.

وقال رالف ريغنفانو، المبعوث الخاص لتغير المناخ والبيئة «لا يمكننا تحمّل تبعات خروج زخم التحرّك العالمي بشأن تغير المناخ عن مساره».

وأضاف «إنها مشكلة مشتركة لن تحل نفسها من دون تعاون دولي، وسنواصل عرض هذه القضية على الرئيس المقبل لواحدة من أكبر الدول المسببة للتلوث في العالم».

وسيحضر المؤتمر عدد قليل فقط من زعماء مجموعة العشرين التي تمثل بلدانها ما يقرب من 80% من الانبعاثات العالمية الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) والمسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

ومع ذلك يؤكد دبلوماسيون أن تغيب العديد من الجهات الرئيسية، وفوز ترامب، لن يؤثرا على العمل الجاد الجاري، خصوصاً الاتفاق على رقم جديد للتمويل الذي يجب تقديمه للدول النامية لمساعدتها على التكيف من تحديات تغير المناخ.

وتتوقع الدول النامية والمنظمات البيئية أن تقوم الدول الصناعية الغنية بتوفير تريليون دولار سنوياً على الأقل ــ وهو ما يزيد عشرة أضعاف عن التعهد الحالي البالغ 100 مليار دولار سنوياً.

ولتدبير هذا التمويل، يقترح نشطاء المناخ فرض ضرائب على الأغنياء ورسوم على استخراج الفحم والنفط والغاز. وسيكون المبلغ والجهات المموِّلة والجهات المستفيدة من نقاط الخلاف الرئيسية.

وقال أدونيا أيباري، الرئيس الأوغندي للتكتل الذي يضم أكثر من 100 دولة معظمها من الدول النامية بالإضافة إلى الصين لوكالة فرانس برس «الأمر صعب. إنه يتعلق بالمال. عندما يتعلق الأمر بالمال، يظهر الجميع على حقيقتهم». وتضغط الدول النامية من أجل الحصول على مليارات الدولارات، وتصر على أن الأموال يجب أن تكون بمعظمها منحاً وليس قروضاً.

وهي تحذّر من أنها بدون هذه الأموال التي ينبغي للبلدان تقديمها بحلول مطلع العام المقبل، سيكون عليها أن تكافح من أجل تقديم تحديثات طموحة لأهدافها المناخية.

لكن المجموعة الصغيرة من الدول المتقدمة التي تقدّم مساهماتها حالياً تريد أن ترى توسعا لمجموعة المانحين لتشمل دولا غنية أخرى وكبرى الدول المسببة للانبعاثات بما فيها الصين ودول الخليج.

لكن هذه المناقشات بين دول العالم ستجري في سياق جيوسياسي مضطرب، في ظل الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والحروب التجارية بين الغرب والصين، وعلى خلفية التقشف في ميزانيات عدد من البلدان المتقدمة.

وحذّر مسؤول صيني يوم الأحد خلال جلسة مغلقة من أن المحادثات لاتمهيدية يجب ألا تهدف إلى «إعادة التفاوض» على الاتفاقات القائمة.

ومع احترار وصل إلى 1.3 درجة مئوية تقريباً، بدأ العالم يشهد سلسلة من الظواهر المناخية المتطرفة هذا العام الذي يُرجَّح أن يكون العام الأكثر حرّا على الإطلاق. ومن بين هذه الظواهر المناخية فيضانات، وموجات حر، وجفاف.

وفي وقت سابق من العام الحالي حذّرت الأمم المتحدة من أن العالم سيشهد ارتفاع درجة حرارة الأرض 3.1 درجة مئوية هذا القرن إذا اقتصرت جهود مكافحة الاحترار على الإجراءات الحالية.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 51 ألف شخص في المحادثات التي تستمر من 11 إلى 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

وللعام الثاني على التوالي، ستستضيف دولة تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري المحادثات بعدما استضافت الإمارات «كوب28» العام الماضي.