انطلاق مناورات “الأسد الإفريقي 2025” بالمغرب في 12 مايو

الرباط: أعلن الجيش المغربي، السبت، تنظيم الدورة الـ21 من مناورات “الأسد الإفريقي“، بمشاركة أكثر من 30 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية، ما بين 12 و23 مايو/ أيار المقبل.

ويعد تمرين “الأسد الإفريقي” من أكبر المناورات العسكرية في القارة الإفريقية، وفق بيان للقيادة العامة للجيش المغربي.

وأوضح البيان أنه “بتعليماتٍ من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تنظم القوات المسلحة الملكية، بشراكة مع القوات المسلحة الأمريكية، تمرين الأسد الإفريقي في نسخته الواحدة والعشرين، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 12 و23 مايو 2025، بكل من أكادير، وطانطان، وتزنيت وتيفنيت (وسط)، والقنيطرة (غرب)، وبنجرير (شمال)”.

كما يشكل “الأسد الإفريقي” محطة بارزة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للدول المشاركة، لا سيما في مجالات التكوين والتدريب المشترك، ما يُسهم في تطوير قابلية التشغيل البيني على المستويات العملياتية، والتقنية، والإجرائية، حسب البيان.

وتشهد نسخة العام الجاري مشاركة القوات المسلحة الملكية ونظيراتها الأمريكية، إلى جانب أكثر من 30 دولة “مشاركة أو ملاحِظة” من أوروبا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ومنطقة الشرق الأوسط، وفق المصدر نفسه.

ويتضمن هذا التمرين عدة أنشطة عملياتية، تشمل تدريبات ميدانية وتكتيكية برية، وبحرية، وجوية تنفذ نهارا وليلا، إلى جانب تمارين للقوات الخاصة والإنزال الجوي، وتمرين مشترك لتخطيط العمليات لفائدة ضباط هيئات الأركان، في إطار “فريق العمل”، بالإضافة إلى أنشطة موازية ذات طابع إنساني واجتماعي.

وفي 2007، انطلقت النسخة الأولى من مناورات “الأسد الإفريقي” بين المغرب والولايات المتحدة، وتجرى المناورات سنويا بمشاركة دول أوروبية وإفريقية، وتنظم أحيانا بأكثر من نسخة في العام الواحد.

(الأناضول)