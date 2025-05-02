انطلاق مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته التاسعة

أسوان – «القدس العربي» : انطلقت أمس الجمعة، فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة التي تمتد حتى 7 الشهر الجاري.

وينافس فيلم «ولا عزاء للسيدات» للمخرج محمود زين وبطولة الفنان صدقي صخر في المسابقة الرسمية، وهو الفيلم المصري الوحيد في المسابقة الرسمية.

تدور الأحداث حول الأخوين زاهر ومراد اللذين حين تموت أختهما العشرينية غير المتزوجة، هيام، يكتشفان قبل بدء عملية الغُسل آثار عضَّات على رقبتها وصدرها، مما يعيق استكمال الغُسل خوفًا من الفضيحة.

الفيلم من إخراج محمود زين كما أنه مؤلفه، وهو من إنتاج المعهد العالي للسينما، وبطولة صدقي صخر.

ويصدر المهرجان تقريره السنوي «صورة المرأة في السينما العربية» بعنوان «عدسة ومرآة»، ضمن فعاليات الدورة الجديدة.

ويشهد التقرير هذا العام توسعة كبيرة في محتواه وشكله، حيث يجمع بين التوثيق والتحليل والنقد والشهادات الحية، وحرر الكتاب الناقد محمد طارق والناقدة أمنية عادل وشارك في كتابته 14 كاتبة وكاتب من مختلف الدول العربية، كما صمم الرسومات الخاصة به الفنان نور الدين أحمد وقامت بترجمته إلى الإنكليزية بسمة خالد.