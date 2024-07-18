انطلاق مهرجان رحالة الدولي للفضاءات المسرحية في الأردن

عمان- «القدس العربي»: انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان رحالة الدولي للفضاءات المسرحية المغايرة في الأردن، والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل.

وانطلقت الفعاليات على مسرح «أسامة المشيني» وساحاته الخارجية في جبل اللوبيدة، وسط العاصمة الأردنية.

وتضم لجنة تحكيم الدورة الثالثة الفنان الفلسطيني الأردني غنام غنام رئيساً للجنة، وعضوية كل من الدكتور محمد المديوني من تونس، والدكتور سامي الجمعان من السعودية، والمخرج انتصار عبد الفتاح، من مصر، والدكتور أحسن التليلاني من الجزائر.

وينظم هذا المهرجان المسرحي بالتعاون مع وزارة الثقافة، ونقابة الفنانين الأردنيين، وأمانة عمان الكبرى ومؤسسة الجود للثقافة والفنون، وتشكلت لجنته العليا من: وزيرة الثقافة السابقة الكاتبة بسمة النسور، رئيسة اللجنة العليا، والفنانة عبير عيسى، والكاتب المسرحي والروائي مفلح العدوان، والفنان سهيل بقاعين، والكاتب والمخرج المسرحي الدكتور مخلد الزيودي ورئيس الندوة الفكرية، والفنان نضال جاموس، والمخرج حكيم حرب، رئيس مسرح الرحالة مدير المهرجان.

يذكر أن انطلاقة مسرح الرحالة في العاصمة الأردنية عمان كانت قد بدأت عام 1991، وحمل على عاتقه تقديم أعمال مسرحية ملتزمة، ذات مضامين فكرية وجمالية، مستندة إلى التراث المحلي والعربي والعالمي.