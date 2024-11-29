انطلاق مهرجان مراكش السينمائي الدولي بحضور باقة من نجوم السينما العالمية

مراكش – «القدس العربي»: انطلقت أمس الجمعة فعاليات المهرجان الدولي للفيلم في مراكش بحضور باقة من كبار ممثلي ومخرجي السينما العالمية، حيث يقدم 70 عملا سينمائيا من 32 دولة.

ويعتبر المهرجان من أهم مهرجانات السينما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويعقد هذا العام دورته الـ21، حيث يعرض لجمهوره أفلاما تتنافس على حصد جوائز الأوسكار، ولكنه بخلاف مهرجانات أخرى عالمية مثل فينيسيا وكان وتورنتو، يسلط الضوء بصفة خاصة على المخرجين الصاعدين وأفلام الشرق الأوسط وافريقيا.

ومن بين المشاركين في فعاليات المهرجان هذا العام نجوم مثل الممثل الأمريكي شون بين والمخرج المكسيكي ألفونسو كوارون والكندي ديفيد كرونينبرغ.

ويقول المدير الفني للمهرجان المخرج ريمي بونوم إن ما يضفي على المهرجان طابعه الفريد هو قدرته على اجتذاب مواهب على غرار المهرجانات العالمية الأخرى، مع التركيز على المخرجين الواعدين من المغرب والشرق الأوسط وافريقيا.

وأضاف: «نوجه اهتماما كبيرا للدول التي لا يتم تمثيلها سينمائيا بشكل كاف، وندعم المخرجين الذين لهم صوت خاص بهم ويطورون قصة تجري في سياق معين، سواء في إيران أو المغرب أو الولايات المتحدة».

ويعرض المهرجان مجموعة منتقاة من 71 فيلما من 32 بلدا. ومن بين هذه الأفلام، هناك تسعة أفلام تعرض للمرة الأولى عالميا، وتسعة أفلام اختارتها بلدانها لتمثيلها في التنافس على جوائز الأوسكار، و12 فيلما سبق أن حظيت بدعم من برنامج «ورشات الأطلس».

وأكد المنسق العام للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش، علي حجي، أن المهرجان يحظى بمصداقية كبيرة على الساحة الدولية، معربا عن الفخر باستضافة شخصيات بارزة في السينما العالمية كل سنة.

وأبرز في هذا الصدد أن لجان التحكيم المرموقة لدورات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش لا تختلف في شيء عن لجان كبرى المهرجانات العالمية، مؤكدا أن المهرجان يعتبر اليوم أحد أهم المهرجانات السينمائية في المنطقة وموعدا لا محيد عنه بالنسبة للمهنيين الدوليين الذين يقصدونه كل سنة لاكتشاف الأفلام المنتقاة والمشاركة في ورشات الأطلس.

وأبرز أن قسم «حوارات» سيتواصل هذه السنة حيث سيتم تنظيم 15 لقاء مع سينمائيين كبار يشارك بعضهم في المهرجان لأول مرة، ومن ضمنهم تيم بيرتون، وجوستين تريي، وألفونسو كوارون، وآفا دوفرناي، ومحمد رسولوف وغيرهم، مضيفا أنه سيكون هناك حوار مع المخرجين المغاربة علاء الدين الجم، وياسمين بنكيران، وإسماعيل العراقي، وكمال لزرق حول أفلامهم الأولى. وأشارا إلى أن هذه «الحوارات» ستنعقد لأول مرة في مسرح ميدان.

وعن حضور السينما المغربية والعربية والإفريقية في هذه الدورة، قال حجي إن هذه السينما تحضر في مختلف أقسام المهرجان، حيث سيتم عرض 25 فيلما 12 منها مغربيا، وخمسة منها تشارك في المسابقة الرسمية، موضحا أن ما يجمع هذه الأفلام الخمسة هو كونها استفادت من دعم برنــامج (ورشات الأطلس).