انعدام الخصوصية.. نساء غزة يواجهن تحديات صعبة في مراكز الإيواء ومناطق النزوح

غزة – “القدس العربي”:

تطرق تقرير حقوقي جديد إلى ما تعانيه نساء قطاع غزة، من انعدام الخصوصية، داخل مراكز الإيواء، التي ولدت نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

وسلط التقرير الذي أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وحمل عنوان “المخيمات المؤقتة في قطاع غزة.. بيئة قاسية تحرم النساء من الأمان والخصوصية”، الضوء على الظروف المأساوية التي تعيشها النساء في مناطق النزوح بقطاع غزة التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية.

وأشار إلى أن النساء يعانين من شحٍ حادٍ في المياه النظيفة، وانعدام الصرف الصحي، وانهيار كامل للرعاية الطبية، مما يجعلها بيئة غير صالحة للعيش، وأكد أن النساء والفتيات يدفعن الثمن الأكبر في ظل فقدان الخصوصية، حيث تتزايد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، وسط غياب تام للمنظور الجندري في الاستجابة الإنسانية وغياب أي تدابير لحمايتهن وتوفير الحد الأدنى من الأمان لهن.

النساء والفتيات يدفعن الثمن الأكبر في ظل فقدان الخصوصية، حيث تتزايد مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، وسط غياب تام للمنظور الجندري في الاستجابة الإنسانية

وأكد التقرير أن القانون الدولي الإنساني يعترف بأهمية المأوى كوسيلة أساسية لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ويشمل مجموعة من الأحكام التي تحظر استهداف مساكن المدنيين أو تهجيرهم قسرًا.

وأشار إلى أنه في حالة فشل هذه الحماية أو تعرض المدنيين للترحيل، يلتزم أطراف النزاع بتوفير مساكن ملائمة لهم، وإنشاء مناطق محمية توفر الحماية لأفراد معينين، حيث نتضمن التدابير الإنسانية أيضًا توفير مأوى آمن للنساء، مع مراعاة احتياجاتهن الخاصة من حيث الأمان، والخصوصية، والراحة وضمان بيئة لهن تحترم كرامتهن وتقيهن من أي مخاطر داخل المخيمات أو خارجها.

ويوضح التقرير أن النساء في مراكز الإيواء بقطاع غزة يعانين من أوضاع قاسية بسبب الاكتظاظ وغياب الخصوصية، حيث تتكدس العائلات داخل صفوف دراسية أو خيام بلا فواصل، ما يفرض عليهن قيودًا على الحركة ويعرضهن لإحراج دائم.

وتطرق إلى نقص المرافق الصحية كونها تشكل تحديًا كبيرًا، حيث تُجبر النساء على استخدام حمامات مشتركة مع الرجال، حيث يحدّ ذلك من شعورهن بالأمان.

كما تواجه النساء النفاس والفتيات اللواتي يحتجن إلى رعاية خاصة أثناء الدورة الشهرية صعوبات مضاعفة، في ظل غياب ترتيبات توفر لهن الخصوصية والنظافة الشخصية، مما يدفع بعضهن إلى اللجوء إلى بدائل غير صحية تؤثر سلبًا على صحتهن الجسدية والنفسية.

وقالت إن الأمهات المرضعات، يعانين من صعوبة إيجاد أماكن مناسبة للإرضاع، ما قد يدفعهن إلى الامتناع عن الرضاعة الطبيعية، وهو ما ينعكس سلبًا على صحتهن وصحة أطفالهن، فيما تواجه النساء الحوامل معاناة إضافية بسبب صعوبة الاستلقاء براحة في ظل الاكتظاظ، وافتقار المرافق الصحية الملائمة، مما يجبرهن على الانتظار لفترات طويلة أو التنقل لمسافات بعيدة، مما يعرضهن لمخاطر صحية تهدد سلامتهن وسلامة أجنتهن.

وسلط التقرير كذلك الضوء على غياب المنظور الجندري في الاستجابة الإنسانية في مراكز النزوح بقطاع غزة، ويشير إلى أنه على الرغم من مرور عام ونصف على نزوح آلاف النساء إلى مراكز الإيواء، لا تزال الجهات المعنية عاجزة عن تقديم حلول فعالة لمشكلة انعدام الخصوصية، مما يزيد من معاناتهن في ظل الظروف المعيشية القاسية.