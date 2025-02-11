عون للوزراء في أول جلسة للحكومة: الانتماء والولاء للبنان وليس لأي جهة ولا للتعطيل

بيروت ـ «القدس العربي»: انعقدت أول جلسة لحكومة الرئيس نواف سلام في عهد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وتم في خلالها تأليف لجنة وزارية لصياغة البيان الوزاري مؤلفة من نائب رئيس الحكومة طارق متري والوزراء غسان سلامة وياسين جابر فايز رسامني وجو عيسى الخوري.

وقد عقدت أول اجتماعاتها بعد الظهر في السراي لإعداد بيان وزاري مقتضب يحمل الخطوط العريضة التي وردت في خطاب القسم للرئيس عون وعناوين الاتجاهات والتحديات الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة وكيفية التصدي للأزمات الخدماتية المتراكمة وإيلاء الأولوية للأزمة المالية والاقتصادية وتوجهات الحكومة لاستكمال تنفيذ القرار 1701 مع التشديد على الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، وسيكون موضوع احتكار حمل السلاح المحك في هذا البيان وكيفية صياغة بند تحرير الأرض.

ووفق مراسل وكالة الأناضول، أخذ الوزراء الصورة التذكارية في القصر الرئاسي شرق العاصمة بيروت مع الرئيسين عون وسلام، قبل أن يتوجه الأخير إلى السراي الحكومي وسط بيروت، لمباشرة مهامه رئيساً للحكومة الجديدة.

وطلب الرئيس عون في مستهل الجلسة الوقوف دقيقة صمت حداداً على الشهداء الذين سقطوا في خلال العدوان الإسرائيلي، وسبقها التقاط الصورة التذكارية للوزراء الـ24 بمشاركة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

خدام الشعب

وشكر رئيس الحكومة «على التعاون الذي آل إلى تشكيل حكومة «الإصلاح والإنقاذ» لأن الطريق إلى الانقاذ يمر عبر الإصلاح». وقال حسب ما نقل وزير الإعلام بول مرقص: «لا يوجد بلد مفلس، بل إدارة مفلسة اذا كان البلد مفلساً. ويجب أن يقوم لبنان وينهض بهذه الاصلاحات التي سنعمل عليها جاهدين كوزراء وكحكومة، ولبنان الدولة هو الذي يحمي القطاعات ومرافق الدولة كافة». وأكد «أن الانتماء والولاء هما للدولة وليس لأي جهة اخرى، والوزراء هم لخدمة الناس».

التقاط الصورة التذكارية بمشاركة بري… وأبرز تحدٍ في البيان الوزاري احتكار الدولة للسلاح

وتوجه إلى الوزراء قائلاً: «انتم خدام الشعب وليس العكس. لا تعطيل، نناقش كثيراً الافكار التي تطرح، ولكن نخرج بحلول وهذا هو اساس الديمقراطية. ما سنعكف عليه هو إصلاح وتطوير الوزارات في ظل وجود الدعم الدولي الكبير الذي تم التعبير عنه أمامي، فالفرص كبيرة لاقتناص هذا الدعم متى انجزت هذه الاصلاحات المرجوة» معتبراً «أن المهم ليس فقط تشكيل الحكومة، بل إثبات الثقة بدءاً بمكافحة الفساد وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، إضافة إلى التصدي للأمور الطارئة راهناً وهي: الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، كيفية تطبيق القرار 1701 والتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط/فبراير الحالي رغم التحديات».

وذكّر رئيس الجمهورية «بخطاب القسم، لجهة تأثيره على هذه العناوين».

وأكد «ضرورة عدم توجيه أي انتقاد إلى الدول الصديقة والشقيقة وعدم اتخاذ لبنان منصة لهذه الانتقادات، وعلى ان التعبير عن الآراء من قبل الوزراء، يكون عبر الآليات والقنوات الرسمية المعتمدة وفق الاصول، كما طلب منهم في الشكليات الضرورية، رفع التحصينات والقواطع كل ضمن حدود وزارته». وأنهى كلامه، طالباً من الوزراء «أن يتم تهنئتهم من قبل الشعب على الإنجازات تبعاً لما سيعملون عليه وفق ما يمليه عليهم ضميرهم».

ثم تحدث رئيس مجلس الوزراء، فشكر الرئيس عون «على التعاون في تشكيل الحكومة وفق المعايير التي وضعها».

وقال «ان الوقت ليس للتجاذبات السياسية» طالباً «من الوزراء شفافية تامة في عملهم، والتفرغ الكامل لعمل وزاراتهم وترك أي عمل خاص جانباً» مؤكداً «على ضرورة الفصل بين العملين العام والخاص، وعدم الخلط بينهما».

سلام في السرايا

وسئل وزير الإعلام اذا كانت الحكومة ستطالب بحق الدولة في احتكار السلاح، أم ستكون هناك عبارات تحتوي على كلمة مقاومة؟ فأجاب: «سيكون البيان الوزاري واضحاً ومقتضباً، ولا يمكن ان استبق مداولات الوزراء».

نواف سلام تسلّم مسؤولياته في السراي الحكومي: الوقت ليس للتجاذبات

وحول الوضع في الجنوب، وما يُقال عن تمديد لمهلة الانسحاب الإسرائيلي، قال «أكد الرئيس عون على موعد الانسحاب الإسرائيلي، ونحن على علم بالتحديات، ولكن، هناك تأكيد من فخامته على موعد الانسحاب». ومن بعبدا انتقل الرئيس سلام إلى السراي الحكومي لمزاولة مهامه الدستورية حيث أقيمت له مراسم بروتوكولية رسمية. وقد تلقى سلام اتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه على تشكيل الحكومة، وكانت مناسبة جرى خلالها استعراض للأوضاع العامة. كما تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء الاردني جعفر حسان تم في خلاله التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. كذلك تلقى اتصالاً من رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومن وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

والسبت الماضي، وقع الرئيس اللبناني مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيراً ووزيرة، من ضمنهم رئيسها سلام. وبعد صياغة الحكومة الجديدة بيانها الوزاري، يجب عليها أن تذهب إلى البرلمان لنيل الثقة.

يذكر أنه إثر فراغ رئاسي تجاوز عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي عون رئيسا للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائباً من أصل 128.

وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتاً في البرلمان.