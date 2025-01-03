انفتاح فرنسي ـ ألماني على سوريا… ومطالب بإشراك الأقليات والنساء في الحكومة

دمشق – «القدس العربي» ـ ووكالات: أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك أمس الجمعة ضرورة تحقيق انتقال سلمي وجامع للسلطة في سوريا، خلال أول زيارة لمسؤولين غربيين على هذا المستوى إلى دمشق منذ سقوط الرئيس بشار الأسد، التقيا خلالها قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع.

واستقبل الأخير في قصر الشعب في دمشق، الوزيرين اللذين يقومان بهذه الزيارة بتفويض من الاتحاد الأوروبي. وكتب الوزير الفرنسي في منشور على “إكس” الجمعة “معا، فرنسا وألمانيا، نقف إلى جانب السوريين، في كل أطيافهم”. وأضاف أن البلدين يريدان “تعزيز انتقال سلمي وفعال لخدمة السوريين ومن أجل استقرار المنطقة”.

وأكدت بيربوك في بيان قبيل وصولها أن “زيارتي مع نظيري الفرنسي وباسم الاتحاد الأوروبي، هي رسالة واضحة موجهة إلى السوريين: إن بداية سياسية جديدة بين أوروبا وسوريا، وبين ألمانيا وسوريا، ممكنة”.

وأضافت “بهذه اليد الممدودة، ولكن أيضا مع توقعات واضحة من القادة الجدد، نتوجه اليوم إلى دمشق”.

وتابعت “نريد دعمهم في هذا المجال: في انتقال سلمي وشامل للسلطة، وفي مصالحة المجتمع، وفي إعادة الإعمار”، مؤكدة “سنستمر في الحكم على هيئة تحرير الشام بناء على أفعالها، على الرغم من شكوكنا”.

وقالت إنه يتعين إشراك كل الفئات والطوائف مثل النساء والأكراد في العملية الانتقالية في البلاد إذا أرادت دمشق الحصول على الدعم الأوروبي.

وحضت بيربوك السلطات في سوريا على عدم إقامة حكومة إسلامية.

وشددت على أن “أوروبا ستدعم” سوريا خلال المرحلة الانتقالية، لكنها “لن تمول هيئات إسلامية جديدة”، مشيرة الى أن ذلك “ليس فقط ضمن مصالحنا الأمنية الخاصة، لكنني سمعته مرارا وتكرارا من العديد من السوريين في ألمانيا. وهنا في المنطقة”.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى أنها أكدت للشرع ومسؤولين آخرين التقتهم في سوريا أن “حقوق المرأة هي مقياس” لتحقيق التقدم في مجال حقوق الإنسان.

كما دعت كل الدول المجاورة إلى “احترام وحدة أراضي (سوريا) وسيادتها”، معتبرة أن “سلامة الأكراد هي أساسية أيضا من أجل سوريا تعيش في سلام”.

أما بارو فقد زار السفارة الفرنسية في دمشق. وكانت فرنسا أرسلت في 17 كانون الأول/ديسمبر مبعوثين لدى السلطات الجديدة ورفعت علمها فوق سفارتها المغلقة منذ العام 2012.

والتقى كذلك في مقر بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذوكس حيث التقى بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر في حضور بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي وممثلين عن بطريرك السريان الأرثوذكس أفرام الثاني.

كما التقى بممثلي منظمات المجتمع المدني حيث دعا السلطات الجديدة، على إتلاف السلاح الكيميائي، وإيجاد “حل سياسي” مع الأكراد يدمج مقاتليهم في الدولة السورية.

بيربوك وبارو، زارا أيضا سجن صيدنايا سيئ السمعة في سوريا، وأطلعا على ظروف السجن القريب من العاصمة دمشق من قبل ممثلي الدفاع المدني السوري، الذي قدم ممثلاً بمديره رائد الصالح، عرضاً شاملاً حول معتقل صيدنايا السابق، المعروف بسمعته السيئة كأحد أبرز مواقع الانتهاكات في سوريا.