سياسة | دولي

انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية وسقوط حطام طائرات مسيرة

منذ ساعة واحدة

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كييف:  قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف ومسؤول عسكري إن وحدات مضادة للطائرات أسقطت طائرات مسيرة هاجمت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء فيما سقط حطام الطائرات المسيرة في ثلاث مناطق دون وقوع إصابات.

وذكر كليتشكو عبر تطبيق تيليغرام أن حطاما سقط في منطقة سولوميانسكي بوسط كييف وأن أضرارا لحقت بمبنى غير سكني، مضيفا أن فرق الطوارئ انتقلت إلى الموقع.

وقال كليتشكو إن حطاما سقط أيضا في منطقة سياتوشين في غرب العاصمة مضيفا أن النيران اشتعلت في شجرة.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف إن حطاما سقط كذلك في فناء بمنطقة هولوسيفسكي بالقرب من وسط المدينة مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى غير سكني.

ولم يتحدث أي من المسؤولين عن حدوث إصابات.

ورفعت الحكومة التحذيرات من غارات جوية في العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها وأغلب المناطق الأخرى في أوكرانيا.

(رويترز)

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