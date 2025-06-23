انفجارات عنيفة في طهران وتحذيرات متبادلة بين إيران وإسرائيل بإخلاء مناطق سكنية

طهران- تل أبيب: شهدت العاصمة الإيرانية طهران فجر الثلاثاء سلسلة انفجارات قوية هزّت المدينة، سُمعت نحو الساعة 00:55 بالتوقيت المحلي، ما أثار حالة من الذعر بين السكان، لا سيما بعد دعوة الجيش الإسرائيلي سكان منطقة في وسط طهران إلى إخلائها فورًا، متحدثًا عن نيته استهداف “بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني” في الموقع المحدد.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، نُشر باللغة الفارسية عبر منصة “إكس” وأُرفق بخريطة توضح دائرة حمراء وسط طهران: “نوجّه إنذارًا عاجلًا لسكان طهران المتواجدين في المربع رقم 7 بضرورة إخلاء المنطقة المحددة وعدم الاقتراب منها خلال الساعات المقبلة”.

في المقابل، دعت إيران سكان منطقة رامات غان شرقي تل أبيب إلى مغادرة منازلهم فورًا. وأفادت وسائل إعلام محلية أن السلطات الإيرانية أصدرت “تحذيرًا عاجلًا لإخلاء منطقة رامات غان في الأراضي المحتلة”، في إشارة إلى احتمال الردّ على التهديدات الإسرائيلية أو وجود خطر وشيك في تلك المنطقة.

في غضون ذلك، وردت أنباء عن سماع دويّ انفجارات قوية في مدينتي كرج ورجائي شهر غربي العاصمة الإيرانية طهران، وسط ترجيحات بتوسع نطاق العمليات العسكرية بين الطرفين.

(وكالات)