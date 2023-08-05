انفجارات في شبه جزيرة القرم وأنباء عن هجوم بطائرات بدون طيار

كييف: أبلغ سكان في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا عن وقوع انفجار بالقرب من الجسر الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت لكن مسؤولا عينته روسيا في المنطقة نفى تعرض الجسر لهجوم.

وقال مسؤولون آخرون موالون لروسيا في المناطق المحتلة بأوكرانيا إن الانفجارات مرتبطة بهجوم بطائرات بدون طيار أوكرانية. وقالت بعض التقارير إن ناقلة ترفع علما روسيا تعرضت لأضرار.

ولم تدل أوكرانيا بأي بيان بشأن تلك التقارير.

وتوقفت حركة المرور على الجسر في الصباح الباكر، وهو ثالث توقف من هذا النوع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن أوليج كريوتشكوف مستشار حاكم القرم الذي عينته روسيا قوله “مرة أخرى لم يكن هناك هجوم مباشر على جسر القرم ولم يكن هناك انفجار في المنطقة المجاورة مباشرة”.

وقالت وكالة يونيان الأوكرانية للأنباء إن ثلاثة انفجارات وقعت في المنطقة.

وذكرت كل من التقارير الإخبارية الأوكرانية والمسؤولين الموالين لروسيا في الأجزاء المحتلة من أوكرانيا إن طائرات بدون طيار أوكرانية هاجمت ناقلة نفط في مضيق كيرتش تحمل الاسم إس.آي.جي وترفع علما روسيا.

وذكرت بعض التقارير أن الناقلة كانت تحمل زيت محركات إلى سوريا.

ونشر فلاديمير روجوف، وهو أحد المسؤولين المعينين من قبل روسيا في منطقة زابوريجيا الجنوبية الشرقية، مقطعا صوتيا تطلب فيه الناقلة من زوارق القطر سحبها. وقال إنه لم تقع إصابات في الحادث الذي وقع على بعد 32 ميلا بحريا من مضيق كيرتش.

وتعرض الجسر، الذي أكملته روسيا في عام 2018، بعد أربع سنوات من ضم موسكو لشبه الجزيرة من أوكرانيا، لهجومين كبيرين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 17 شهرا، وكان أحدث هجوم في الشهر الماضي. وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات بشكل غير مباشر فقط.

(رويترز)