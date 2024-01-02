انفجارات قرب سفينة شحن في مضيق باب المندب ولا أضرار

لندن: أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية (يو كاي إم تي أو) مساء الثلاثاء أنّ انفجارات وقعت قرب سفينة شحن في مضيق باب المندب الاستراتيجي من دون أن تتسبب بإصابات أو أضرار.

وقالت الوكالة في رسالة مقتضبة إنّ ما يصل إلى ثلاثة انفجارات دوّت على بُعد “يتراوح بين ميل بحري واحد وخمسة أميال بحرية” من هذه السفينة التي كانت تبحر في المياه الواقعة بين ساحلي إريتريا واليمن.

وأكّدت الوكالة أنّه لم تلحق أيّة أضرار بالسفينة وطاقمها “بخير”.

وفي الأسابيع الأخيرة، شنّ الحوثيون المدعومون من إيران هجمات بمسيّرات وصواريخ على سفن أثناء إبحارها قبالة سواحل اليمن ردّاً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويطلّ الساحل اليمني على مضيق باب المندب، وهو ممرّ ضيّق يقع بين اليمن وجيبوتي عند أقصى جنوب البحر الأحمر ويفصل شبه الجزيرة العربية عن إفريقيا.

ويعدّ مضيق باب المندب شرياناً استراتيجياً للنقل البحري إذ تمرّ عبره 12 في المئة من التجارة العالمية وفقاً للغرفة الدولية للتجارة البحرية.

ودفعت هذه الهجمات الولايات المتحدة إلى إنشاء تحالف دولي يضمّ أكثر من 20 بلدًا لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

والحوثيون هم جزء من “محور المقاومة” الذي تقوده إيران ضدّ إسرائيل ويضمّ جماعات أخرى تدعمها طهران.

(أ ف ب)