قناة المسيرة: “عدوان” استهدف محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية

صنعاء: ذكرت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون في وقت مبكر اليوم الأحد، أن “عدوانا” استهدف محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، مما أدى إلى خروج بعض المولدات من الخدمة.

ولم تذكر القناة مصدر “العدوان” الذي أشارت له.

وأضافت القناة نقلا عن مصدر في الدفاع المدني أن الفرق تعمل على إخماد الحريق الناجم عن استهداف المحطة.

وكان دوي انفجارين عنيفين، هز في وقت مبكر اليوم الأحد، العاصمة اليمنية صنعاء، إثر قصف يعتقد أنه من الطيران الإسرائيلي.

وقال سكان محليون “إن انفجارين عنيفين هزا العاصمة صنعاء، إثر قصف يعتقد أنه استهدف محطة كهرباء حزيز (جنوبا)”.

وشوهدت ألسنة اللهب ترتفع من الموقع المستهدف، وفقا للسكان، دون توفر مزيد من المعلومات.

وذكرت وسائل إعلام حوثية عن تعرض محطات كهرباء في العاصمة لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي.

يأتي هذا الانفجار عقب هدوء حذر شهدته العاصمة صنعاء منذ أكثر من شهر.

وسبق أن شهدت العاصمة صنعاء انفجارات عنيفة إثر غارات شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، استهدفت مواقع متفرقة للجماعة المتحالفة مع إيران، “ردا على هجمات الحوثيين على إسرائيل، وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر”.

(د ب أ)