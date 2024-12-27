انفجار “سيارة مفخّخة” في منبج شمال شرق سوريا

بيروت (لبنان): انفجرت “سيارة مفخّخة” مساء الجمعة وسط مدينة منبج في شمال شرق سوريا، حسبما أعلن جهاز “الخوذ البيضاء” والمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد بوقوع أضرار مادية من دون سقوط ضحايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وكانت منبج خاضعة لسيطرة القوات الكردية لسنوات، قبل أن تسقط في الأسابيع الأخيرة في أيدي فصائل مسلّحة موالية لتركيا.

وقال جهاز “الخوذ البيضاء” في بيان عبر تطبيق تليغرام مساء الجمعة “انفجرت سيارة مفخّخة مقابل المسجد الكبير بالقرب من السرايا وسط مدينة منبج”.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنّ هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أيام.

وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول، أدّت عبوة ناسفة زُرعت في سيارة في منبج إلى مقتل شخصين، وفق المصدر ذاته.

وأشار المرصد في بيان، إلى أنّ الانفجار الذي وقع الجمعة أدّى إلى “أضرار مادية”، مضيفا “لا توجد معلومات عن خسائر بشرية”.

ومنذ نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يواجه المقاتلون الأكراد هجوما تشنّه الفصائل الموالية لتركيا في شمال شرق سوريا، والتي سيطرت على منطقة تل رفعت الاستراتيجية (شمال) ومدينة منبج.

وبدأ هذا الهجوم بالتوازي مع الهجوم الذي شنّته فصائل مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام انطلاقا من شمال سوريا وانتهى بدخولها العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والإطاحة بحكم بشار الأسد الذي حكم البلاد على مدى 24 عاما.

(أ ف ب)