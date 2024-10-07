سياسة | دولي

انفجار ضخم على طريق مطار مدينة كراتشي الباكستانية- (فيديو)

7 - أكتوبر - 2024

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كراتشي:  هز انفجار ضخم طريقا قرب مطار كراتشي، أكبر مدينة في باكستان، فيما أعلنت جماعة مسلحة انفصالية، الإثنين، مسؤوليتها عن هجوم في المنطقة.

وسمع صحافي في وكالة فرانس برس دوي الانفجار في مدينة كراتشي بجنوب باكستان نحو الساعة الحادية عشرة مساء (18:00 ت غ) الأحد، فيما ذكرت قناة “جيو نيوز” المحلية أن شخصين قتلا وأن عشرة آخرين أصيبوا.

وقالت حكومة إقليم السند (جنوب) عبر منصة إكس إن “شاحنة صهريج” انفجرت على الطريق السريع المؤدي إلى المطار.

في الأثناء، قالت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية المسلحة في بيان إنها “استهدفت قافلة رفيعة المستوى تنقل مهندسين ومستثمرين صينيين” آتية من مطار كراتشي.

ويطالب جيش تحرير بلوشستان بمنح إقليم بلوشستان الباكستاني حكما ذاتيا، وهو أكبر منطقة في البلاد ولكن أفقرها.

تستهدف الجماعة بانتظام مواطنين صينيين، معتبرة أن السكان المحليين البلوش لا يحصلون على نصيبهم العادل من الثروة التي يستخرجها المستثمرون الأجانب.

وقالت هيئة الطيران المدني الباكستانية إن الرحلات الجوية من كراتشي مستمرة “كالمعتاد” وإن “الوكالات تحقق في سبب وقوع الحادث/الانفجار”.

(أ ف ب)

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