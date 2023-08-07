انفجار عبوة ناسفة قرب سياج أمني إسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة

القدس: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، انفجار عبوة ناسفة، قرب سياج أمني إسرائيلي شمالي الضفة الغربية، دون التسبب بأضرار أو إصابات.

وقال الجيش، في بيان، أرسل نسخة منه لـ “الأناضول”: “انفجرت عبوة ناسفة محلية الصنع داخل منطقة فلسطينية بمحاذاة السياج الأمني بالقرب من قرية عرقة القريبة من جنين” شمالي الضفة الغربية.

وأضاف: “لم تقع إصابات أو أضرار”.

ونفى جيش الاحتلال تقارير محلية قالت إن الانفجار نتج عن قذيفة صاروخية.

وقال: “الحدث ليس ناجماً عن إطلاق قذيفة صاروخية”.

ولم تعلن على الفور أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن العبوة الناسفة.

وأقامت إسرائيل، منذ سنوات، جداراً إسمنتياً تتخلله أسيجة غالبيته في عمق الضفة الغربية، وجزء منه قرب خط حدود 1967، بداعي منع التسلل من الضفة إلى إسرائيل.

(الأناضول)