انفجار في فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية وإصابة 11- (فيديو)

تكساس: قالت خدمات الطوارئ بمدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية إن 11 شخصا أصيبوا اليوم الإثنين عقب انفجار بفندق ساندمان في وسط المدينة.

وأظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث أنقاضا في أحد شوارع فورت وورث بين مبنيين ومسعفين في مكان الحادث.

وأفادت خدمات الطوارئ بأن أحد المصابين حالته حرجة، واثنين في حالة خطيرة، والباقي إصاباتهم طفيفة.

وقالت إدارة شرطة فورت وورث على منصة إكس “نعمل حاليا على حادث كبير. يرجى تجنب منطقة وسط المدينة”، مضيفة أنها ستقدم المزيد من المعلومات لاحقا.

ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل عن سبب الانفجار.

(رويترز)