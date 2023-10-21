صحافة | دولية

انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في قبرص

منذ ساعة واحدة

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“القدس العربي”: اعتقلت السلطات في قبرص شخصا بعد انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيقوسيا صباح السبت.

وبحسب صحيفة “سايبرس ميل” فقد حدث الانفجار الساعة 1:37 بعد منتصف الليل.

وتابعت الصحيفة أن “قطعة صغيرة من المعدن” وجدت على بعد 30 مترا من مقر السفارة الإسرائيلية، واحتوت على “مواد نارية” انفجرت دون أن تسبب أية أضرار. ويجري خبراء المتفجرات والشرطة تحقيقات في الحادثة.

وقد شوهد رجلان في المنطقة يمشيان بشكل “مثير للشبهات” في المنطقة، فيما رصدت مركبة قربهما، جرى لاحقا العثور فيها على سكينين ومطرقة، وهو ما أدى لاعتقال صاحبها (21 عاما) بتهمة حيازة سلاح.

ويجري التحقيق حاليا مع 4 أشخاص حول الحادثة.

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