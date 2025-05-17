انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص

ولاية كاليفورنيا : قال رئيس بلدية مدينة بالم سبرينغز بولاية كاليفورنيا الأمريكية لرويترز اليوم السبت إن قنبلة انفجرت بالقرب من منشأة للصحة الإنجابية في المدينة مما أدى إلى مقتل شخص واحد.

وأضاف رئيس البلدية رون ديهارت أن القنبلة كانت إما في سيارة متوقفة أمام المنشأة أو بالقرب منها عندما انفجرت.

ونقلت شبكة إيه بي سي نيوز عن مصادر من إنفاذ القانون والمنشأة التي تديرها المراكز الأمريكية للإنجاب قولها إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار.

وذكرت حكومة مدينة بالم سبرينغز في منشور على فيسبوك أن الانفجار وقع قبل الساعة 11 صباحا بتوقيت المحيط الهادي (1800 بتوقيت غرينتش).

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي في لوس أنغليس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يحقق في الانفجار، وإنه تم نشر متخصصين في التعامل مع القنابل في مكان الحادث.

(رويترز)





