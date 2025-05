تسعة قتلى في هجوم بسيارة مفخخة على مقهى مزدحم في مقديشو- (صور وفيديو)

مقديشو: قُتل تسعة أشخاص وأصيب عشرون في انفجار سيارة مفخّخة مساء الأحد أمام مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو كان مكتظا بسبب بث نهائي يورو 2024، بحسب حصيلة جديدة أعلنتها مصادر أمنية لوكالة فرانس برس.

ونسبت السلطات الاعتداء إلى حركة الشباب الإسلامية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تقاتل الحكومة الصومالية منذ أكثر من ستة عشر عاما.

وقال محمد يوسف، المسؤول في جهاز الأمن الوطني “تثبتنا من مقتل ما لا يقل عن تسعة مدنيين وإصابة عشرين آخرين بجروح في الانفجار”.

من جهته، أوضح الشرطي محمد صلاد أن “خمسة أشخاص قتلوا خارج المبنى وعلى الطريق الرئيسي، بينهم سائقو مركبات كانوا يمرّون في المنطقة، وأربعة كانوا داخل المقهى”.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 5 أشخاص.

وأظهرت لقطات منشورة على الإنترنت كرة نار ضخمة وأعمدة من الدخان تتصاعد في السماء خلال الليل جراء الانفجار الذي دمر المقهى الشعبي في وسط المدينة.

🚨 HUGE EXPLOSION IN BOONDHEERE MOGADISHU

Al Shabab have attacked and bombed a Cafe filled with Somalis watching the European championships between England and Spain in Daljirka Daahsoon

Many casualties are expected

Subxaanalaah pic.twitter.com/8GNlt5LzS0

— 🇸🇴 (@Kooshinnnn) July 14, 2024