إصابة 4 مستوطنين في انفجار بمستوطنة غوش عتصيون وعملية إطلاق نار في كرمي تسور- (فيديوهات)

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الجمعة/السبت، إطلاق النارعلى شابين فلسطينيين، في واقعتين منفصلتين بالضفة الغربية المحتلة، بعد أن تسلل أحدهما إلى مستوطنة إسرائيلية وأطلق آخر النار على جنود بعد انفجار سيارته.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي: “ورود تقارير عن مشتبه فيه فتح النار داخل مستوطنة كرمي تسور، في منطقة غوش عتصيون (جنوبي الضفة الغربية)، حيث تم تحييده”.

وأضاف الجيش: “الحادث لا يزال مستمرًا”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية إنه تم الدفع بتعزيزات كبيرة إلى المنطقة.

وأفادت تقارير إسرائيلية عن إصابة 4 مستوطنين في انفجار بمستوطنة غوش عتصيون وعملية لإطلاق نار في مستوطنة كرمي تسور.

وقالت تقارير فلسطينية إن المقاوم وصل إلى بوابة “كرمي تسور” ثم نفذ عملية دهس لحارس المستوطنة، وبعد ذلك اقتحم المستوطنة وبدأ في إطلاق النار بداخلها.

⬅️شاهد ..اللحظات الأولى لإنفجار المركبة في محطة الوقود بغوش عتصيون قبل قليل.. pic.twitter.com/Pm6ZK79hel — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 30, 2024

انفجار كبير قرب مستوطنة غوش عصيون شمال مدينة الخليل. pic.twitter.com/umzRiNSfiI — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 30, 2024

الإعلام العبري: من مكان انفجار المركبة في مستوطنة "غوش عتصيون" قرب الخليل. pic.twitter.com/ovK8sYzPy6 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 30, 2024

⬅️شاهد ..

لحظة دوي صافرات الانذار في مستوطنة كرم تسور بالخليل بعد تقدم المقــاومين .. pic.twitter.com/AEzYv1EUvH — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 30, 2024

(وكالات)