“حزب الله” يعلن استهدافه ثكنة إسرائيلية في الجولان بمسيرات انقضاضيّة

بيروت: أعلن “حزب الله”، الخميس، شنّ هجوم بطائرات مسيّرة على مقر قيادة عسكري إسرائيلي في هضبة الجولان السورية المحتلة، فيما خرقت المقاتلات الإسرائيلية جدار الصوت من جنوب لبنان وصولا إلى العاصمة بيروت.

وقال “حزب الله” في بيان إن قواته “شنّت ‌‏هجومًا بأسراب من المسيرات الانقضاضيّة على مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح مستهدفة ‏أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة.

وفي وقت سابق الخميس، تحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انفجار مسيرات في الجولان، دون معلومات عن إصابات، مشيرة إلى انطلاق صفارات الإنذار شمال الجولان “خشية تسلل مسيّرات”، فيما لم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور.

وأضاف الحزب في بيانه أن الهجوم جاء “ردًا على ‌‌‏‌‏الاعتداءات الإسرائيلية والاغتيالات التي طالت منطقتي البقاع (شرق) والمصنع (الحدود اللبنانية السورية).

والأربعاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه أغار على بنى تحتية لـ”حزب الله” في قضاء البقاع الغربي شرق لبنان، وعناصر داخل مبنى عسكري ونقاط مراقبة في بلدتين جنوب لبنان.

كما أعلن في بيان ثانٍ، اغتيال فراس قاسم، الذي وصفه بأنه “عنصر مركزي بمديرية العمليات التابعة للجهاد الإسلامي”، عبر قصف استهدف سيارة منطقة الحدود السورية اللبنانية، فيما نعت “سرايا القدس”- الجناح العسكري للحركة، 3 من عناصرها، بينهم قاسم (37 عاما).

وفي سياق موازٍ، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الخميس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خرق جدار الصوت على دفعتين وعلى علوّ منخفض، فوق منطقتي صيدا والزهراني (جنوب)، وصولا إلى بيروت وضواحيها.

وقالت إن الطيران الحربي الإسرائيلي “نفذ خرقًا لجدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح جنوب لبنان وعلى علو منخفض، محدثا دويا قويا”.

وفي وقت سابق الخميس ذكرت الوكالة أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة الوزاني الحدودية جنوب لبنان.

وأشارت إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف فجرًا بلدة كفركلا بـ4 غارات، فيما تعرضت بلدة عيتا الشعب بعد منتصف الليل، لقصف مدفعي معاد متقطع.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب الفصائل بإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، ما خلّف أكثر من 134 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

(الأناضول)