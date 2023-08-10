انفجار هائل في مجمع لتصنيع الصلب في إيران وإصابة عدة أشخاص

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قمة “إيكواس”: لم يتم استبعاد أي خيار لحل أزمة النيجر بما في ذلك “استخدام القوة” باعتباره ملاذا أخيرا

إيران تفرج عن أمريكيين من السجن وتضعهم في الإقامة الجبرية

نيويورك تايمز: اتفاق بين واشنطن وطهران يتضمن إلغاء تجميد 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني