سياسة | دولي | إيران

انفجار هائل في مجمع لتصنيع الصلب في إيران وإصابة عدة أشخاص

منذ ساعة واحدة

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طهران: ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم الخميس، أن انفجارا هائلا وقع في مجمع إسفراين الصناعي (إي.آي.سي.أو) في إقليم خراسان الشمالي في شمال إيران وأسفر عن إصابة 8 أشخاص.
(رويترز)

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