انفجار قويّ قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان- (فيديوهات)

طشقند: دوّى انفجار قويّ قرب مطار طشقند عاصمة أوزبكستان ليل الأربعاء-الخميس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والتي لم تصدر عن سلطاتها في الحال أيّ معلومات بشأن ما جرى.

ونقل موقع “نوفا 24” الإخباري عن شهود عيان قولهم إنّ الانفجار وقع في مستودع للجمارك قرب مطار طشقند، في حين أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عموداً من الدخان واللهب يرتفع في السماء ويضيء ظلمة الليل.

(أ ف ب)

BREAKING: Impact of the powerful explosion in Tashkent, Uzbekistan

BREAKING NEWS: Images from the explosion site in Tashkent, the capital of Uzbekistan.

