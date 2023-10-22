انفجار وأبواق سيارات إسعاف تدوي قرب معبر رفح بين مصر وغزة

القاهرة: قال شهود عيان إن انفجارا وقع وسمعوا أبواق سيارات إسعاف تدوي قرب معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بعد ظهر اليوم الأحد بعد قليل من دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المعبر من الجانب المصري.

وأكد مسؤول في معبر رفح عند الحدود بين قطاع غزة ومصر الأحد دخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومصدر مصري إن ست شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

(وكالات)