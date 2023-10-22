سياسة | عربي | فلسطين

انفجار وأبواق سيارات إسعاف تدوي قرب معبر رفح بين مصر وغزة

منذ 54 دقيقة

حجم الخط
0

القاهرة: قال شهود عيان إن انفجارا وقع وسمعوا أبواق سيارات إسعاف تدوي قرب معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بعد ظهر اليوم الأحد بعد قليل من دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المعبر من الجانب المصري.

وأكد مسؤول في معبر رفح عند الحدود بين قطاع غزة ومصر الأحد دخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومصدر مصري إن ست شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

اجتياح غزة براً.. بين أسئلة البداية ونية “حزب الله”
منذ ساعتين
أوبزيرفر: بايدن يملك حرب غزة.. ولا خطة لدى إسرائيل لما بعد الحرب
منذ 3 ساعات
موريتانيا: تواصل التضامن مع فلسطين وقبيلة تتبرع لغزة بحلي نسائها  
منذ 3 ساعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه قتل قائداً عسكرياً في “حماس”
منذ 4 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية