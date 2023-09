انفجار يسفر عن عدة إصابات في عاصمة إقليم ناغورني قره باغ- (فيديو)

إقليم ناغورني قره باغ: ذكرت وكالة سبوتنيك أرمينيا للأنباء أن عدة أشخاص أصيبوا في انفجار وقع بمحطة بنزين في عاصمة إقليم ناغورني قره باغ الانفصالي في أذربيجان اليوم الاثنين.

ولم تعلن تفاصيل الانفجار حتى الآن.

A gasoline tank exploded in the Aykazov suburb of Stepanakert. At the time of the explosion, there were reportedly many drivers near the tanks, trying to get fuel to leave Nagorno Karabakh. There're reports of many casualties from the scene. #Artsakh #Karabakh #NagornoKarabakh… pic.twitter.com/qKavYub22W

— Robert Ananyan (@robananyan) September 25, 2023