سياسة | عربي | العراق

انفجار يوقف إنتاج النفط في حقل سرسنك في كردستان العراق- (شاهد)

منذ 42 دقيقة

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بغداد: أفاد مهندسا نفط لرويترز اليوم الثلاثاء بأن انفجارا في حقل سرسنك النفطي في كردستان العراق أدى إلى توقف الإنتاج.

وذكر المصدران أنه لا تقارير عن إصابات في أعقاب الحادث.

وأضافا أنه جرى إيقاف عمليات الإنتاج كإجراء احترازي، وأن رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد الحريق.

(رويترز)

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