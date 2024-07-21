سياسة | عربي

انفجار 3 مسيرات من جنوب لبنان بالجليل الغربي شمال إسرائيل

21 - يوليو - 2024

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القدس: انفجرت 3 طائرات مسيرات مصدرها جنوب لبنان، الأحد، بالجليل الغربي شمال إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية الخاصة إنّ 3 مسيرات انفجرت بمستوطنة حانيتا في الجليل الغربي، دون أنّ يسفر ذلك عن وقوع إصابات بشرية.

وقبل ذلك، ذكرت الصحيفة ذاتها أنّ الجيش رصد سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان قبل أن توضح لاحقا أن ما رصده الجيش كان مسيرات وليس صواريخ.

ودوت صافرات الإنذار في عدة مناطق بالجليل الغربي، وفق الصحيفة ذاتها.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 21, 2024 الساعة 7:11 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار حزب الله اللبناني الأسود والفهود والنمور الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🐖🚀

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