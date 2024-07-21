انفجار 3 مسيرات من جنوب لبنان بالجليل الغربي شمال إسرائيل

القدس: انفجرت 3 طائرات مسيرات مصدرها جنوب لبنان، الأحد، بالجليل الغربي شمال إسرائيل، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية الخاصة إنّ 3 مسيرات انفجرت بمستوطنة حانيتا في الجليل الغربي، دون أنّ يسفر ذلك عن وقوع إصابات بشرية.

وقبل ذلك، ذكرت الصحيفة ذاتها أنّ الجيش رصد سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان قبل أن توضح لاحقا أن ما رصده الجيش كان مسيرات وليس صواريخ.

ودوت صافرات الإنذار في عدة مناطق بالجليل الغربي، وفق الصحيفة ذاتها.

(الأناضول)