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انفصال رئيس وزراء كندا ترودو عن زوجته صوفي- (صور)

منذ ساعة واحدة

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أوتاوا: أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترود وزوجته صوفي غريغوار انفصالهما بعد زواج استمر 18 عاما.

وأعلن ترودو وصوفي عبر تطبيق انستغرام، اليوم الأربعاء، “بعد العديد من المحادثات الهادفة والصعبة، اتخذنا قرار الانفصال”.

وقالا أيضا: “كما هو الحال دائما، نظل عائلة مقربة، نكن الحب العميق والاحترام لبعضنا بعضا ولكل ما بنيناه، وسنستمر في بنائه. من أجل رفاهية أبنائنا، نطلب منكم احترام خصوصيتنا وخصوصيتهم”.

 

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وتزوج ترودو وصوفي في عام 2005 ولديهما ثلاثة أبناء، خافيير، المولود في عام 2007، وايلا غريس المولودة في 2009 وهادرين المولود في 2014.

يذكر أن جاستن ترودو عضو بالحزب الليبرالي، ويتولى منصب رئيس وزراء كندا منذ عام 2015.

وعملت صوفي غريغوار في السابق مقدمة برامج تلفزيونية وإذاعية.

(د ب أ)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أغسطس 2, 2023 الساعة 8:57 م

    والأطفال دوما الضحية!

    رد

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