انقطاع الإنترنت والاتصالات وتوقف الخدمات البنكية.. احتراق “سنترال رمسيس” يعطل الحياة في مصر

القاهرة- “القدس العربي”:

عاشت مصر ليلة أشبه بليالي الحرب، توقف فيها كل شيء عن العمل، ماكينات البنوك خارج الخدمة، وارتباك في المطارات، وتوقف حجز القطارات عبر موقع سكك حديد مصر، الهواتف لا تعمل، والإنترنت المنزلي خارج الخدمة، تأثرت خدمة الإسعاف، وكثير من طلاب الثانوية العامة فشلوا في الحصول على المراجعات النهائية ليلة الامتحان.

كل ذلك جاء نتيجة لاحتراق سنترال رمسيس الذي يعد مركزا رئيسيا لخطوط البيانات والاتصالات في القاهرة، الذي أسفر عن 4 وفيات و40 إصابة.

وعلى مدار أكثر من 10 ساعات، كافحت فرق الإطفاء النيران التي ما كانت تهدأ، حتى تعود للاشتعال في مكان آخر من السنترال.

بمناسبة سنترال رمسيس

أهم تفصيله في ال designs انك متعملش “single point of failure ”

زي اللي حصل النهارده..مبني واحد لو جراله حاجه السيستم كله هيقع

المصيبة إنك لو دخلت اي حرب حرفيا عدوك هيشل البلد كلها بمجرد إنه يضرب مبنى واحد

يخربيت الضحك

pic.twitter.com/dX2taOYkiR — FPL_Abdullah𓃵 (@FplAbdullah0) July 7, 2025

حركة الطيران

وأعلنت وزارة الطيران المدني في مصر، أن مطارات البلاد شهدت تأخيرات محدودة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات، نتيجة لحدوث عطل مفاجئ ومؤقت في شبكات الاتصالات والإنترنت، بعد حريق ضخم أتى على سنترال رمسيس الذي يمثل العصب الرئيسي للاتصالات في مصر .

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بتفعيل خطة الطوارئ المعتمدة لضمان استمرارية التشغيل، حيث يتم التنسيق لمغادرة جميع الرحلات دون إلغاء أي منها.

وأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مستجدات الموقف أولا بأول من داخل مركز الأزمات في مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع مركز العمليات المتكامل بشركة مصر للطيران.

وتوكّد وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، حرصها الكامل للحفاظ على انسيابية حركة التشغيل، والعمل بشكل مستمر على تفادي أي تأثيرات قد تنتج عن مثل هذه الحالات الطارئة.

وبيّنت الوزارة أنه يجري ترحيل معظم الرحلات الجوية بالطرق البديلة، باستثناء عدد محدود من الرحلات الدولية التي يُجرى حاليا التنسيق بشأنها لتفعيل الإجراءات التشغيلية البديلة المماثلة في مطاراتهم.

الشركة المصرية للاتصالات تنعي أبنائها الذين استشهدوا جراء حريق سنترال رمسيس بالأمس، و وجهت إدارة الشركة بتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لأسرهم وفاء لما قدموه وتقديرا لتضحياتهم، كذلك وجهت إدارة الشركة بتقديم الدعم الكامل للمصابين الذين تم تقلهم للمستشفيات pic.twitter.com/Mf7m9pkWqc — الأهرام AlAhram (@AlAhram) July 8, 2025

تعليق التداول

وقالت البورصة المصرية، إنها علقت التداول اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى اضطرابات مستمرة تؤثر على قدرة شركات السمسرة على التواصل بكفاءة عبر نظام التداول.

وذكر بيان للبورصة أنه في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الأطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة من التواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول، وحرصا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين، فقد تقرر تعليق التداول بالبورصة اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان، أن قرار التعليق يأتي حفاظًا على مصالح المتعاملين من كل الجهات، ولضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، مشيرة إلى أن “العمل جار على مدار الساعة ونتواصل مع كل الجهات لحل الأزمة، البورصة تخص اقتصاد الدولة، والخدمة يجب أن تقدم بصورة جيدة.

تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس. احتراق سنترال واحد شلّ دولة بحجم مصر: اتصالات، إنترنت، بنوك، مطارات… كل شيء توقف. ده مش مجرد حريق، دي شهادة وفاة لبنية تحتية مهترئة، رغم المليارات اللي اتصرفت على “العاصمة الإدارية” المفترض إنها تبقى البديل الآمن. واضح إننا بنبني واجهات، مش… pic.twitter.com/LzhCNGDtcM — Youssef Mohamed (@Youssef97696132) July 7, 2025

الخطوط الساخنة

وتعطلت الخطوط الساخنة لهيئة الإسعاف، ما اضطر المحافظات المختلفة لإعلان أرقام بديلة للوصول إلى الخدمة.

وقال أحد العاملين في شركات الدفع الإلكتروني لـ”القدس العربي”، إن انقطاع الإنترنت تسبب للشركة في خسائر مالية كبيرة بسبب توقف نشاطها لساعات قبل استعادة الخدمات تدريجيا.

وتسبب انقطاع الإنترنت في أزمة لآلاف الطلاب في مرحلة الثانوية العامة.

وقالت سيدة أحمد، والدة أحد الطلاب: “ابني يعتمد على الدروس والمراجعات المدفوعة مسبقا على شبكة الإنترنت، وفشل أمس في الحصول على المراجعة بسبب أزمة احتراق السنترال”.

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات المصري، إنه خلال 24 ساعة ستعود كافة خدمات الاتصالات بشكل تدريجى، لافتا إلى أنه تم نقل كافة الخدمات إلى أكثر من سنترال للعمل كشبكة بديلة، نافيا أن تكون مصر معتمدة على سنترال رمسيس فقط كمركز رئيسي لخدمات الاتصالات.

وقال: “لا يوجد سنترال واحد فقط تعتمد عليه مصر. وسنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة لأيام، ومع ذلك ستعود الخدمات بشكل تدريجي بعد أن تم نقل كافة الخدمات التي توجد في سنترال رمسيس إلى أكثر من سنترال”.

وأضاف أن معظم الخدمات الحيوية تعمل بشكل طبيعي في أغلب المحافظات مثل النجدة والإطفاء والإسعاف، ومنظومة تقديم الخبز والمطارات والموانئ والمرافق الحيوية، وبعض الخدمات في عدد من المحافظات المحدودة ظهرت بها أعطال يتم التعامل معها لاستعادتها.

وقال محمد نصر، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للاتصالات، إن الحريق اندلع داخل إحدى صالات الطابق المخصص لاستضافة مشغلي الاتصالات، الذي يضم صالات منفصلة لكل مشغل، قبل أن يمتد إلى الأدوار الأخرى نتيجة لشدته.

تحركات برلمانية

وشهد مجلس النواب المصري جلسة ساخنة اليوم، على خلفية احتراق سنترال رمسيس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: “حريق سنترال رمسيس ينم عن أخطاء جسيمة في وزارة الاتصالات”، مؤكدا أن هذا الخطأ لن يمر مرور الكرام”.

ووجّه رئيس مجلس النواب، انتقادات إلى الحكومة، قائلا: “ما حدث ضرر جسيم وراءه خطأ جسيم”. وقرر إحالة البيانات العاجلة الموجهة من الأعضاء إلى الحكومة بعد حريق سنترال رمسيس، إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشتها في حضور وزير الاتصالات.

وشدد على لجنة الاتصالات أن تبدأ أعمالها اليوم، قائلا: سأتابع بنفسي تفاصيل الاجتماع، وكشف التفاصيل أمام الرأي العام”.

وتقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، بشأن تداعيات اندلاع حريق سنترال رمسيس بوسط القاهرة وتأثيره على خدمات الاتصالات والإنترنت على مستوى الجمهورية مما سبب تعطيلا كبيرا لمصالح المواطنين وتهديد الأمن المعلوماتي.

وأضافت في بيان: “في ضوء ما كفله الدستور المصري والقانون لحماية حق المواطنين في الحصول على الخدمات العامة بجودة مناسبة وعلى رأس تلك الخدمات الاتصالات والإنترنت، أُحذر من خطورة استمرار تأثر هذه الخدمات نتيجة الحريق الذي نشب بسنترال رمسيس وما يترتب عليه من تعطيل مصالح المواطنين والجهات الحيوية بالدولة”.

وأشارت إلى أن ما حدث يطرح علامات استفهام حقيقية، في التالي: هل تمتلك الوزارة بالفعل خططا فعالة للتعامل مع الكوارث؟ ولماذا لم تُفعّل بدائل تشغيلية فورية أو آليات نسخ احتياطي تقلل من أثر الانقطاع؟ أين الإجراءات الوقائية التي من المفترض أن تضمن سلامة هذه المنشآت وتمنع حدوث مثل هذه الأضرار الجسيمة؟ وهل هناك محاسبة لمن أهمل أو قصّر في تطبيق معايير السلامة أو الجاهزية التشغيلية؟”.

وقالت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: “لا بد أن نوضح أن ما حدث في سنترال رمسيس لا يمكن اختزاله في حريق عرضي أو ماس كهربائي بسيط”.

وأضافت: “ما حدث هو انكشاف كامل لخلل تصميمي خطير في بنية الاتصالات، سنترال رمسيس ليس مجرد نقطة شبكية، بل هو قلب الشبكة، سواء للاتصالات الأرضية أو المحمولة أو حتى لجزء كبير من بوابات الإنترنت الدولي وخدمات الدفع الإلكتروني”.

وزادت: “هذه النقطة كانت تدير وتحكم كمية هائلة من الترافيك، تمر من خلالها مكالمات يومية، بيانات البنوك، إشارات الطوارئ، وأوامر المعاملات عبر الإنترنت، ما يجعلها شريانا حيويا للبنية الرقمية في الدولة”.

وبيّنت عبد الناصر أن اعتماد هذا الحجم من الخدمات على موقع واحد فقط، يمثل خطرًا وجوديًا، ويكشف أن التصميم الشبكي العام قائم على فلسفة “نقطة فشل واحدة”، وهي فلسفة قديمة وخطيرة لا تتماشى مع متطلبات الأمن القومي الرقمي الحديث. ما حدث يجب أن يكون لحظة فاصلة تدفعنا إلى التحول الجذري نحو شبكات موزعة جغرافيًا ومرنة هندسيًا”.

وأضافت: “من الناحية الفنية، لا يجوز الاعتماد على نقطة مركزية واحدة لتحمل كل هذا الكم من الخدمات. كان يجب من البداية وجود نقاط احتياطية كاملة في مواقع جغرافية مختلفة، لا يكفي وجود مركز بديل واحد، بل ينبغي وجود مركزين على الأقل لكل خدمة مصنفة كحرجة مثل بوابات الإنترنت، البنية البنكية، وأنظمة الطوارئ. هذه المراكز يجب أن تكون في حالة تشغيل متزامن فعلي و ليس مجرد نسخ احتياطية خاملة يتم اللجوء إليها عند الكوارث”.

وتابعت: “يجب أن يكون تشغيلها تلقائيًا بالكامل عند وقوع أي خلل، دون انتظار تدخل بشري”.

وشددت على أن هذه الحادثة يجب ألا تُنسى، بل أن تكون نقطة تحوّل حقيقية نحو إعادة هيكلة شبكة الاتصالات الوطنية بالكامل، بطريقة قائمة على التوزيع الجغرافي، وتكافؤ سعة البدائل، ووجود خطط تشغيل تلقائية حقيقية. تأمين البنية الرقمية في بلد بحجم مصر لم يعد أمرًا تقنيًا فقط، بل هو مسؤولية وطنية وأمن قومي في المقام الأول.

وأكدت أن الخسائر التي نتجت عن هذا الانقطاع، سواء في المعاملات البنكية، توقف خدمات الدفع، أو تعطل المؤسسات الحيوية، لا يمكن حصرها بسهولة، وتؤكد أن الاستثمار في المرونة الرقمية أقل تكلفة بكثير من علاج الكوارث.